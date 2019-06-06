RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
При вступі до вишів вимагатимуть
обов'язкове знання...

При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:59

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

  antey1969 написав:Чтобы овладеть инглышем на уровне В1 нужны учителя от уровня В2 и выше.
Не уверен, что в райцентрах для тотальных групповых занятий найдется столько сертифицированных специалистов, а вот в селах еще и индивидуально работать придется - учеников мало, разновозрастные. Поинтересуйтесь, почем индивидуальные занятия английским нынче - министр сказала красивые слова, но не сказала за чей счет будет банкет


Вот так и отсеются те, кто фатально не способен к самообразованию.
Из всех составляющих только speaking может представлять некоторую проблему, да и то только экзаменационную, а не практическую (наш акцент - это еще не самое страшное, вот китайский - это да!)
Vocabulary: самое простое - берется карманный словарик на 3-7 тыс слов за основу, как только 70% выучивается (таки да, что-то надо учить!), дальше идет само собой.
Grammar: пособие для и пробные экзамены по TOEFL, просто примеры!
Listening: и что, ни интернета, ни тарелки рядом, чтобы что-то послушать?!
Ну, и где в этой картине "неизбежные" репетиторы?
Ах да, бедные детки, им придется тратить на это время, вместо того, чтобы какой-то хренью страдать, о ужас!
headshaker
 
Повідомлень: 839
З нами з: 08.05.15
Подякував: 919 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, safonovstanislav і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Андрій Попов: обов'язковий аудит за 2019 рік. Як...
R2 » Суб 13 лип, 2019 18:19
1 56
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лип, 2019 18:19
Marica
Лібералізація від НБУ: скасовано обов’язковий продаж...
R2 » Сер 19 чер, 2019 18:42
2 117
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 чер, 2019 09:21
jenyakirmiza
Для кого техогляд буде обов'язковим - законопроект
R2 » Сер 05 чер, 2019 17:01
5 379
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2019 16:28
finuser281

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73360)
16.07.2019 11:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.