При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

antey1969 написав:Чтобы овладеть инглышем на уровне В1 нужны учителя от уровня В2 и выше.
Не уверен, что в райцентрах для тотальных групповых занятий найдется столько сертифицированных специалистов, а вот в селах еще и индивидуально работать придется - учеников мало, разновозрастные. Поинтересуйтесь, почем индивидуальные занятия английским нынче - министр сказала красивые слова, но не сказала за чей счет будет банкет
Вот так и отсеются те, кто фатально не способен к самообразованию.
Из всех составляющих только speaking может представлять некоторую проблему, да и то только экзаменационную, а не практическую (наш акцент - это еще не самое страшное, вот китайский - это да!)
Vocabulary: самое простое - берется карманный словарик на 3-7 тыс слов за основу, как только 70% выучивается (таки да, что-то надо учить!), дальше идет само собой.
Grammar: пособие для и пробные экзамены по TOEFL, просто примеры!
Listening: и что, ни интернета, ни тарелки рядом, чтобы что-то послушать?!
Ну, и где в этой картине "неизбежные" репетиторы?
Ах да, бедные детки, им придется тратить на это время, вместо того, чтобы какой-то хренью страдать, о ужас!