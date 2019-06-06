При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

Додано: Вів 16 лип, 2019 09:59

antey1969 написав: Чтобы овладеть инглышем на уровне В1 нужны учителя от уровня В2 и выше.

Не уверен, что в райцентрах для тотальных групповых занятий найдется столько сертифицированных специалистов, а вот в селах еще и индивидуально работать придется - учеников мало, разновозрастные. Поинтересуйтесь, почем индивидуальные занятия английским нынче - министр сказала красивые слова, но не сказала за чей счет будет банкет Чтобы овладеть инглышем на уровне В1 нужны учителя от уровня В2 и выше.Не уверен, что в райцентрах для тотальных групповых занятий найдется столько сертифицированных специалистов, а вот в селах еще и индивидуально работать придется - учеников мало, разновозрастные. Поинтересуйтесь, почем индивидуальные занятия английским нынче - министр сказала красивые слова, но не сказала за чей счет будет банкет

Вот так и отсеются те, кто фатально не способен к самообразованию.Из всех составляющих только speaking может представлять некоторую проблему, да и то только экзаменационную, а не практическую (наш акцент - это еще не самое страшное, вот китайский - это да!)Vocabulary: самое простое - берется карманный словарик на 3-7 тыс слов за основу, как только 70% выучивается (таки да, что-то надо учить!), дальше идет само собой.Grammar: пособие для и пробные экзамены по TOEFL, просто примеры!Listening: и что, ни интернета, ни тарелки рядом, чтобы что-то послушать?!Ну, и где в этой картине "неизбежные" репетиторы?Ах да, бедные детки, им придется тратить на это время, вместо того, чтобы какой-то хренью страдать, о ужас!