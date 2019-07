При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

Додано: Вів 16 лип, 2019 10:21

Учил английский по книжкам Бонк на летних каникулах. 15-30 минут в день и моя 4 с двумя минусами превратилась в твердую пятерку. Часть текстов тогда еще про пионеров была, хотя пионеров уже не было.. Kyiv is the capital of Ukraine .. и понеслась

Главное время и желание