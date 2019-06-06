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При вступі до вишів вимагатимуть
обов'язкове знання...

При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:59

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

  antey1969 написав:Чтобы овладеть инглышем на уровне В1 нужны учителя от уровня В2 и выше.
Не уверен, что в райцентрах для тотальных групповых занятий найдется столько сертифицированных специалистов, а вот в селах еще и индивидуально работать придется - учеников мало, разновозрастные. Поинтересуйтесь, почем индивидуальные занятия английским нынче - министр сказала красивые слова, но не сказала за чей счет будет банкет


Вот так и отсеются те, кто фатально не способен к самообразованию.
Из всех составляющих только speaking может представлять некоторую проблему, да и то только экзаменационную, а не практическую (наш акцент - это еще не самое страшное, вот китайский - это да!)
Vocabulary: самое простое - берется карманный словарик на 3-7 тыс слов за основу, как только 70% выучивается (таки да, что-то надо учить!), дальше идет само собой.
Grammar: пособие для и пробные экзамены по TOEFL, просто примеры!
Listening: и что, ни интернета, ни тарелки рядом, чтобы что-то послушать?!
Ну, и где в этой картине "неизбежные" репетиторы?
Ах да, бедные детки, им придется тратить на это время, вместо того, чтобы какой-то хренью страдать, о ужас!
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:59

  antey1969 написав:Похоже, селу решили перекрыть доступ в ВУЗы наглухо)))

пару лет назад была история, как девушка из села сдала 3 предмета по ЗНО по 200 баллов каждый, (это была максимальная сумма баллов 600/600 и ей была открыта дорога в любой вуз страны), до сегодняшнего времени ее результат никто не достиг, поэтому тут не в этом дело. Дело в человеке :lol:
etalonsystem2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:10

  headshaker написав:
  antey1969 написав:Чтобы овладеть инглышем на уровне В1 нужны учителя от уровня В2 и выше.
Не уверен, что в райцентрах для тотальных групповых занятий найдется столько сертифицированных специалистов, а вот в селах еще и индивидуально работать придется - учеников мало, разновозрастные. Поинтересуйтесь, почем индивидуальные занятия английским нынче - министр сказала красивые слова, но не сказала за чей счет будет банкет


Вот так и отсеются те, кто фатально не способен к самообразованию.
Из всех составляющих только speaking может представлять некоторую проблему, да и то только экзаменационную, а не практическую (наш акцент - это еще не самое страшное, вот китайский - это да!)
Vocabulary: самое простое - берется карманный словарик на 3-7 тыс слов за основу, как только 70% выучивается (таки да, что-то надо учить!), дальше идет само собой.
Grammar: пособие для и пробные экзамены по TOEFL, просто примеры!
Listening: и что, ни интернета, ни тарелки рядом, чтобы что-то послушать?!
Ну, и где в этой картине "неизбежные" репетиторы?
Ах да, бедные детки, им придется тратить на это время, вместо того, чтобы какой-то хренью страдать, о ужас!

Основная проблема - практическое применение. Если смотреть фильмы на английском или читать можно периодически, хоть каждый день, то общаться на английском может быть просто не с кем. Причём, пары часов в неделю с репетитором будет дорого и не достаточно. А то, что не используешь на практике - очень быстро забывается. Если общаешься с зарубежным знакомым на английском с хорошим его уровнем. Через неделю уже на автомате без напряга всё получается. Словарный запас даже не нужен слишком большой

Вообщем нужна реальная практика, а не синтетика вроде пары часов в неделю с носителями языка
safonovstanislav
 
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Учил английский по книжкам Бонк на летних каникулах. 15-30 минут в день и моя 4 с двумя минусами превратилась в твердую пятерку. Часть текстов тогда еще про пионеров была, хотя пионеров уже не было.. Kyiv is the capital of Ukraine .. и понеслась
Главное время и желание
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:49

  etalonsystem2 написав:
  antey1969 написав:Похоже, селу решили перекрыть доступ в ВУЗы наглухо)))

пару лет назад была история, как девушка из села сдала 3 предмета по ЗНО по 200 баллов каждый, (это была максимальная сумма баллов 600/600 и ей была открыта дорога в любой вуз страны), до сегодняшнего времени ее результат никто не достиг, поэтому тут не в этом дело. Дело в человеке :lol:

Ну так давайте переименуем Министерство Образования на Министерство Самообразования - и у меня не будет вопросов. А так как учиться все все равно станут сами, то заодно и разгоним весь преподавательский штат, а школы отдадим под что-то более полезное.
Это конечно стеб, но!
Если бы Гриневич вместо громкого пу в бочку сказала, что стартует массовая подготовка учителей английского языка, которые потом будут обучать наших детей до уровня В1, я бы аплодировал первый такому решению.
Замахали уже вчерашние... Одному гиперлуп подавай, второй нужно обязательно больницы позакрывать, третья ни с того ни с сего кричит английский хочу.
Короче, всех фантазеров в сад
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:56

  safonovstanislav написав:
  antey1969 написав:Чтобы овладеть инглышем на уровне В1 нужны учителя от уровня В2 и выше.

Тут все пишут про пассивное знание языка. Это когда слушаешь/читаешь, но сам сказать/написать ничего не можешь. Для медиков, чтоб читать зарубежные статьи, такого вполне достаточно, и учителя не нужны.

Переведет такой самообразованец вместо "надрезать" "отрезать" - и выполнит на Вас... Учителя же не нужны)))
Задача учителя править ошибки учеников, а не просто лекции начитывать.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:38

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

Невозможно всем иметь хорошую память на изучение языков. Я просто отлично мыслю, придумываю, вообще много способный человек все за что ни возьмусь выходит.

Кроме английского, у меня память на иностранные слова и их сопоставление отсутствует напрочь!

Это полный бред.
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