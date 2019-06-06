При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
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antey1969 написав:Faceless Абсурд - это нынешние идеи с криками ура и с шашкой наголо на танки. Любая разумная реформа системы производится постепенно с привлечением необходимых ресурсов и инструментов. Прикиньте, Вы руководитель предприятия. К Вам приходит собственник и говорит, с сегодняшнего дня повышаем качество продукции на 30%. Вы естественно спросите, за счет чего? Будет ли перевооружение на более качественные станки, будет ли пофинансировано переобучение работников предприятия? А он бросит Вам походя... Дык за счет самообучения, и Вы тут же поймете, что Вы приплыли. Для того, чтобы понять весь популизм идей Гринвич нужно всего-то немного отработать на руководящих должностях.
Вы приводите аналогию вообще не к месту. Совсем. Во-первых, нет ничего особо революционного в этот требовании. Английский и так изучают в школах минимум лет по пять, и давно. Это не какой-то там новый предмет. Не "с сегодняшнего дня", а "20ХХ", надеются с 2023. Те, кого это может коснуться, имеют НЕСКОЛЬКО ЛЕТ (!!!) как минимум. Самообучение вообще касалось аргументов о якобы невозможности изучения языка на достаточном уровне в селах - глупости. Подтянуть за несколько лет до среднего тем, у кого знания не дотягивают - не проблема. Чтобы понять, что где-где, а в планах немного (а это действительно немного) повысить порог для абитуриентов через несколько лет - нет ничего популистичного. И у сильно отработавших на "руководящих должностях" не должно бы быть привычки делать поспешные выводы о профессиональном опыте незнакомых им людей, впрочем, как и поспешных выводов о статье только по заголовку (вы видимо дальше и не читали, раз привели такую аналогию)
antey1969 написав:Faceless Абсурд - это нынешние идеи с криками ура и с шашкой наголо на танки. Любая разумная реформа системы производится постепенно с привлечением необходимых ресурсов и инструментов. Прикиньте, Вы руководитель предприятия. К Вам приходит собственник и говорит, с сегодняшнего дня повышаем качество продукции на 30%. Вы естественно спросите, за счет чего? Будет ли перевооружение на более качественные станки, будет ли пофинансировано переобучение работников предприятия? А он бросит Вам походя... Дык за счет самообучения, и Вы тут же поймете, что Вы приплыли. Для того, чтобы понять весь популизм идей Гринвич нужно всего-то немного отработать на руководящих должностях.
Вы приводите аналогию вообще не к месту. Совсем. Во-первых, нет ничего особо революционного в этот требовании. Английский и так изучают в школах минимум лет по пять, и давно. Это не какой-то там новый предмет. Не "с сегодняшнего дня", а "20ХХ", надеются с 2023. Те, кого это может коснуться, имеют НЕСКОЛЬКО ЛЕТ (!!!) как минимум. Самообучение вообще касалось аргументов о якобы невозможности изучения языка на достаточном уровне в селах - глупости. Подтянуть за несколько лет до среднего тем, у кого знания не дотягивают - не проблема. Чтобы понять, что где-где, а в планах немного (а это действительно немного) повысить порог для абитуриентов через несколько лет - нет ничего популистичного. И у сильно отработавших на "руководящих должностях" не должно бы быть привычки делать поспешные выводы о профессиональном опыте незнакомых им людей, впрочем, как и поспешных выводов о статье только по заголовку (вы видимо дальше и не читали, раз привели такую аналогию)
Пока что я не увидел заложенных на эти идеи денег в бюджете.
antey1969 написав:Пока что я не увидел заложенных на эти идеи денег в бюджете.
Как вы хотите увидеть заложенные в бюджете деньги на инициативу (еще не утвержденную) которая вступит в силу не раньше, чем через несколько лет? И какие на это должны быть заложены деньги? Английский и так преподают. Учителей и так масса. Максимум - на какие-то тесты уровня английского
warlamp написав:Иными словами, у школьников из классов с изучением немецкого или французского, шансов поступить в ВУЗ уже не будет. Либо нанимать все семь лет репетитора по английскому.
Действительно, дуристика, знание языков это великолепно, но почему будут принимать только со знанием английского, сотни миллионов людей говорят на испанском, много на французком, немецкий важен, китайский. Почему бы не указать при поступлении список возможных языков.
antey1969 написав:Пока что я не увидел заложенных на эти идеи денег в бюджете.
Как вы хотите увидеть заложенные в бюджете деньги на инициативу (еще не утвержденную) которая вступит в силу не раньше, чем через несколько лет? И какие на это должны быть заложены деньги? Английский и так преподают. Учителей и так масса. Максимум - на какие-то тесты уровня английского
Нет, ну раз это просто инициатива, то и говорить не о чем. Через месяц Гриневич станет частным лицом, и все её инициативы канут в лету вместе с ней.