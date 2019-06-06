При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

Додано: Вів 16 лип, 2019 12:46

antey1969 написав: Faceless

Абсурд - это нынешние идеи с криками ура и с шашкой наголо на танки.

Любая разумная реформа системы производится постепенно с привлечением необходимых ресурсов и инструментов.

Прикиньте, Вы руководитель предприятия. К Вам приходит собственник и говорит, с сегодняшнего дня повышаем качество продукции на 30%. Вы естественно спросите, за счет чего? Будет ли перевооружение на более качественные станки, будет ли пофинансировано переобучение работников предприятия?

А он бросит Вам походя... Дык за счет самообучения, и Вы тут же поймете, что Вы приплыли.

Для того, чтобы понять весь популизм идей Гринвич нужно всего-то немного отработать на руководящих должностях. Абсурд - это нынешние идеи с криками ура и с шашкой наголо на танки.Любая разумная реформа системы производится постепенно с привлечением необходимых ресурсов и инструментов.Прикиньте, Вы руководитель предприятия. К Вам приходит собственник и говорит, с сегодняшнего дня повышаем качество продукции на 30%. Вы естественно спросите, за счет чего? Будет ли перевооружение на более качественные станки, будет ли пофинансировано переобучение работников предприятия?А он бросит Вам походя... Дык за счет самообучения, и Вы тут же поймете, что Вы приплыли.Для того, чтобы понять весь популизм идей Гринвич нужно всего-то немного отработать на руководящих должностях.

Вы приводите аналогию вообще не к месту. Совсем.Во-первых, нет ничего особо революционного в этот требовании. Английский и так изучают в школах минимум лет по пять, и давно. Это не какой-то там новый предмет.Не "с сегодняшнего дня", а "20ХХ", надеются с 2023. Те, кого это может коснуться, имеют НЕСКОЛЬКО ЛЕТ (!!!) как минимум.Самообучение вообще касалось аргументов о якобы невозможности изучения языка на достаточном уровне в селах - глупости. Подтянуть за несколько лет до среднего тем, у кого знания не дотягивают - не проблема.Чтобы понять, что где-где, а в планах немного (а это действительно немного) повысить порог для абитуриентов через несколько лет - нет ничего популистичного.И у сильно отработавших на "руководящих должностях" не должно бы быть привычки делать поспешные выводы о профессиональном опыте незнакомых им людей, впрочем, как и поспешных выводов о статье только по заголовку (вы видимо дальше и не читали, раз привели такую аналогию)