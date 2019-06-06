RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
При вступі до вишів вимагатимуть
обов'язкове знання...

При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:46

  antey1969 написав:Faceless
Абсурд - это нынешние идеи с криками ура и с шашкой наголо на танки.
Любая разумная реформа системы производится постепенно с привлечением необходимых ресурсов и инструментов.
Прикиньте, Вы руководитель предприятия. К Вам приходит собственник и говорит, с сегодняшнего дня повышаем качество продукции на 30%. Вы естественно спросите, за счет чего? Будет ли перевооружение на более качественные станки, будет ли пофинансировано переобучение работников предприятия?
А он бросит Вам походя... Дык за счет самообучения, и Вы тут же поймете, что Вы приплыли.
Для того, чтобы понять весь популизм идей Гринвич нужно всего-то немного отработать на руководящих должностях.

Вы приводите аналогию вообще не к месту. Совсем.
Во-первых, нет ничего особо революционного в этот требовании. Английский и так изучают в школах минимум лет по пять, и давно. Это не какой-то там новый предмет.
Не "с сегодняшнего дня", а "20ХХ", надеются с 2023. Те, кого это может коснуться, имеют НЕСКОЛЬКО ЛЕТ (!!!) как минимум.
Самообучение вообще касалось аргументов о якобы невозможности изучения языка на достаточном уровне в селах - глупости. Подтянуть за несколько лет до среднего тем, у кого знания не дотягивают - не проблема.
Чтобы понять, что где-где, а в планах немного (а это действительно немного) повысить порог для абитуриентов через несколько лет - нет ничего популистичного.
И у сильно отработавших на "руководящих должностях" не должно бы быть привычки делать поспешные выводы о профессиональном опыте незнакомых им людей, впрочем, как и поспешных выводов о статье только по заголовку (вы видимо дальше и не читали, раз привели такую аналогию)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25103
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5923 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:54

:shock:
  Faceless написав:
  antey1969 написав:Faceless
Абсурд - это нынешние идеи с криками ура и с шашкой наголо на танки.
Любая разумная реформа системы производится постепенно с привлечением необходимых ресурсов и инструментов.
Прикиньте, Вы руководитель предприятия. К Вам приходит собственник и говорит, с сегодняшнего дня повышаем качество продукции на 30%. Вы естественно спросите, за счет чего? Будет ли перевооружение на более качественные станки, будет ли пофинансировано переобучение работников предприятия?
А он бросит Вам походя... Дык за счет самообучения, и Вы тут же поймете, что Вы приплыли.
Для того, чтобы понять весь популизм идей Гринвич нужно всего-то немного отработать на руководящих должностях.

Вы приводите аналогию вообще не к месту. Совсем.
Во-первых, нет ничего особо революционного в этот требовании. Английский и так изучают в школах минимум лет по пять, и давно. Это не какой-то там новый предмет.
Не "с сегодняшнего дня", а "20ХХ", надеются с 2023. Те, кого это может коснуться, имеют НЕСКОЛЬКО ЛЕТ (!!!) как минимум.
Самообучение вообще касалось аргументов о якобы невозможности изучения языка на достаточном уровне в селах - глупости. Подтянуть за несколько лет до среднего тем, у кого знания не дотягивают - не проблема.
Чтобы понять, что где-где, а в планах немного (а это действительно немного) повысить порог для абитуриентов через несколько лет - нет ничего популистичного.
И у сильно отработавших на "руководящих должностях" не должно бы быть привычки делать поспешные выводы о профессиональном опыте незнакомых им людей, впрочем, как и поспешных выводов о статье только по заголовку (вы видимо дальше и не читали, раз привели такую аналогию)

Пока что я не увидел заложенных на эти идеи денег в бюджете.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8496
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1011 раз.
Подякували: 2262 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:56

Иными словами, у школьников из классов с изучением немецкого или французского, шансов поступить в ВУЗ уже не будет. Либо нанимать все семь лет репетитора по английскому.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 13.03.15
Подякував: 239 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:03

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

  antey1969 написав:Пока что я не увидел заложенных на эти идеи денег в бюджете.

Как вы хотите увидеть заложенные в бюджете деньги на инициативу (еще не утвержденную) которая вступит в силу не раньше, чем через несколько лет?
И какие на это должны быть заложены деньги? Английский и так преподают. Учителей и так масса. Максимум - на какие-то тесты уровня английского
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25103
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5923 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:05

Re: При вступі до вишів вимагатимуть обов'язкове знання...

warlamp написав:Иными словами, у школьников из классов с изучением немецкого или французского, шансов поступить в ВУЗ уже не будет. Либо нанимать все семь лет репетитора по английскому.


Действительно, дуристика, знание языков это великолепно, но почему будут принимать только со знанием английского, сотни миллионов людей говорят на испанском, много на французком, немецкий важен, китайский.
Почему бы не указать при поступлении список возможных языков.
freeze
4
 
Повідомлень: 12268
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3602 раз.
Подякували: 5246 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:12

  Faceless написав:
  antey1969 написав:Пока что я не увидел заложенных на эти идеи денег в бюджете.

Как вы хотите увидеть заложенные в бюджете деньги на инициативу (еще не утвержденную) которая вступит в силу не раньше, чем через несколько лет?
И какие на это должны быть заложены деньги? Английский и так преподают. Учителей и так масса. Максимум - на какие-то тесты уровня английского

Нет, ну раз это просто инициатива, то и говорить не о чем. Через месяц Гриневич станет частным лицом, и все её инициативы канут в лету вместе с ней.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8496
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1011 раз.
Подякували: 2262 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Giroi, Laven і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Андрій Попов: обов'язковий аудит за 2019 рік. Як...
R2 » Суб 13 лип, 2019 18:19
1 60
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лип, 2019 18:19
Marica
Лібералізація від НБУ: скасовано обов’язковий продаж...
R2 » Сер 19 чер, 2019 18:42
2 119
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 чер, 2019 09:21
jenyakirmiza
Для кого техогляд буде обов'язковим - законопроект
R2 » Сер 05 чер, 2019 17:01
5 380
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2019 16:28
finuser281

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.