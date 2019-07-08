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На Великому адронному колайдері
знайшли нову частинку

На Великому адронному колайдері знайшли нову частинку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:09

На Великому адронному колайдері знайшли нову частинку

Пропонуємо до обговорення:
Про відкриття стало відомо на конференції з фізики елементарних частинок EPS-HEP.

Дивися повний текст На Великому адронному колайдері знайшли нову частинку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:10

3 декабря 2018 Большой адронный коллайдер закрыт на ремонт до 2021 года
yurii_kruhlov
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