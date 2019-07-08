Про відкриття стало відомо на конференції з фізики елементарних частинок EPS-HEP.
Дивися повний текст На Великому адронному колайдері знайшли нову частинку.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:09
На Великому адронному колайдері знайшли нову частинку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Великому адронному колайдері знайшли нову частинку.
Додано: Пон 15 лип, 2019 18:10
3 декабря 2018 Большой адронный коллайдер закрыт на ремонт до 2021 года
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