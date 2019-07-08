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На Великому адронному колайдері
знайшли нову частинку

На Великому адронному колайдері знайшли нову частинку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:09

На Великому адронному колайдері знайшли нову частинку

Пропонуємо до обговорення:
Про відкриття стало відомо на конференції з фізики елементарних частинок EPS-HEP.

Дивися повний текст На Великому адронному колайдері знайшли нову частинку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:10

3 декабря 2018 Большой адронный коллайдер закрыт на ремонт до 2021 года
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:46

  yurii_kruhlov написав:3 декабря 2018 Большой адронный коллайдер закрыт на ремонт до 2021 года


И? Конференция собирается раз в год. Да и анализ результатов - это не гимн заспивать. Может занять и месяц и год.
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summacut
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:49

yurii_kruhlov Интересно как вы думаете эту частицу обнаружили? Через лупу? Они крутили этот коллайдер, и компьютер записал результаты. Потом их обработали, потом конференция. Вы как маленький, честно!
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:21

LHCb, насколько я помню, занимается изучением антиматерии, а за новые частицы отвечают CMS и Atlas... где-то может и нестыковочка, хотя обработкой результатов занимался интернет проект LHC@home, возможно результаты оттуда.... новостям как-то снова не хватает точности, интересных деталей - тупой фактаж, это прямо символ журналистики второй декады тысячелетия...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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