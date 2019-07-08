На Великому адронному колайдері знайшли нову частинку

Додано: Вів 16 лип, 2019 08:21

LHCb, насколько я помню, занимается изучением антиматерии, а за новые частицы отвечают CMS и Atlas... где-то может и нестыковочка, хотя обработкой результатов занимался интернет проект LHC@home, возможно результаты оттуда.... новостям как-то снова не хватает точности, интересных деталей - тупой фактаж, это прямо символ журналистики второй декады тысячелетия...

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