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Депутати оскаржили в
Конституційному суді процедуру...

Депутати оскаржили в Конституційному суді процедуру...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:20

Депутати оскаржили в Конституційному суді процедуру...

Пропонуємо до обговорення:
До Конституційного суду України надійшло конституційне подання 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України деяких положень закону «Про акціонерні товариства» в частині примусового відчуження акцій міноритаріїв на користь власника (або їх групи) домінуючого пакету акцій (понад 95%), так званого squeeze-out.

Дивися повний текст Депутати оскаржили в Конституційному суді процедуру примусового викупу акцій у міноритаріїв.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:20

гораздо меньше.. мало занесли что ли..
vladislavlvov
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