Українці стали жертвами нової схеми шахраїв

Додано: Пон 15 лип, 2019 21:02

Так же есть новый вид мошенничества от Киевводоканала. Начисляют лишние кубы за слив горячей воды. И если ты не используешь горячую а используешь бойлер, то необходимо прийти и отстоять очередь в центре. Помимо сидений в очереди необходимо принести справку о том что на счетчик сделали поверку. За справкой тоже необходимо отстоять в очереди. Просто так они не приходят и не проверяют показания счетчиков. Нужно обязательно делать поверку. Поверка стоит 300 грн. Вот так докидывание лишних кубов по горячей воде переходит в сидении в очередях и оплате 300-т гривен непонятно за что.

Думаю я не один такой. Горячей водой несколько лет не пользуюсь и пользоваться не собираюсь. Каждый месяц прописывал одно и тоже показание счетчиков и указывал что пользуюсь бойлером. Стоило один раз вовремя не указать.



Кто то скажет заплати и не ной. Вот так все платят и не ноют. Только пенсионерам лишний куб как нож по горлу. И чего я должен платить если не потреблял.



Про хлор, которого нет в воде я вообще молчу. Он иногда лишь там бывает. Аквариумисты с лакмусом понимают про что я.