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Українці стали жертвами
нової схеми шахраїв

Українці стали жертвами нової схеми шахраїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:02

Українці стали жертвами нової схеми шахраїв

Пропонуємо до обговорення:
Українці, довірившись обіцянкам "анулювати" кредит в будь-якому банку і організації, добровільно переказують шахраям тисячі гривень. В результаті вони залишаються з кредитом, але без грошей.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:02

Так же есть новый вид мошенничества от Киевводоканала. Начисляют лишние кубы за слив горячей воды. И если ты не используешь горячую а используешь бойлер, то необходимо прийти и отстоять очередь в центре. Помимо сидений в очереди необходимо принести справку о том что на счетчик сделали поверку. За справкой тоже необходимо отстоять в очереди. Просто так они не приходят и не проверяют показания счетчиков. Нужно обязательно делать поверку. Поверка стоит 300 грн. Вот так докидывание лишних кубов по горячей воде переходит в сидении в очередях и оплате 300-т гривен непонятно за что.
Думаю я не один такой. Горячей водой несколько лет не пользуюсь и пользоваться не собираюсь. Каждый месяц прописывал одно и тоже показание счетчиков и указывал что пользуюсь бойлером. Стоило один раз вовремя не указать.

Кто то скажет заплати и не ной. Вот так все платят и не ноют. Только пенсионерам лишний куб как нож по горлу. И чего я должен платить если не потреблял.

Про хлор, которого нет в воде я вообще молчу. Он иногда лишь там бывает. Аквариумисты с лакмусом понимают про что я.
p_a_l
 
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