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Казахстан не продаватиме землю іноземцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лип, 2019 07:29
Пропонуємо до обговорення:
Казахстанська земля не буде продаватися іноземним громадянам.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 07:29
Ну будуть на підставних громадян Казахстану купувати.
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