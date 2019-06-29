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Казахстан не продаватиме
землю іноземцям

Казахстан не продаватиме землю іноземцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:29

Казахстан не продаватиме землю іноземцям

Пропонуємо до обговорення:
Казахстанська земля не буде продаватися іноземним громадянам.

Дивися повний текст Казахстан не продаватиме землю іноземцям.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:29

Ну будуть на підставних громадян Казахстану купувати.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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