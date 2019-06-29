Казахстанська земля не буде продаватися іноземним громадянам.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 07:29
Казахстан не продаватиме землю іноземцям
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Дивися повний текст Казахстан не продаватиме землю іноземцям.
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