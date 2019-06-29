Казахстанська земля не буде продаватися іноземним громадянам.
Дивися повний текст Казахстан не продаватиме землю іноземцям.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 07:29
Казахстан не продаватиме землю іноземцям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Казахстан не продаватиме землю іноземцям.
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:02
Походу у них свой Ляшко есть "Так не доставайся ты никому !"
По тексту новости непонятно, продавать можно но своим, или вообще нельзя продавать или продавать можно только тем кто докажет что он на ней работает, а кто не доказал у тех вообще отобрать ? Иногда хочется задушить тех кто эти новости творит, написали как плюнули и смысл в таких новостях
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:20
Тут такая хрень. В свое время было решено, заводы рабочим, земля крестьянам. Так вот рабочие свое кто профукал, кто продал, и никто им ничего не сказал по этому поводу, что свою частичку завода он скажем отдает, вашими словами "непонятному дяде". После того как рабочие свое профукали они решили "озаботиться" крестьянами. Вопрос, а когда крестьяне смогут свободно распоряжаться своей собственностью или мы ждем когда помрут ?
Додано: Вів 16 лип, 2019 15:19
Igorten
А чего вы за крестьян подписываетесь?
Давайте проведем референдум по этому вопросу да и посмотрим
Додано: Вів 16 лип, 2019 15:36
дада. Не знаете их специфику, не пишите.
в свое время мы задумывались об открытии там филиала. Остановило то, что по их законам директором может быть только местный, а если этот местный решит отжать бизнес, то суд ВСЕГДА встает на его сторону, бо кум-сват-брат вместе овец пасли.
то ж вам краще жуваты
Додано: Вів 16 лип, 2019 15:42
Re: Казахстан не продаватиме землю іноземцям
А с какого переляку референдум, какое дело до земли крестьян тех у кого ее нет ? У моих родственников есть например земля, но им на старость лет нужна не земля а машина, дабы в райцентр в больницу ездить, можно они сами решат что им делать со своей собственностью или у вас спросить ? Жадный народ у нас до чужого, "сам не съем и другим не дам", наш девиз. Почему завод можно продать иностранцу а землю нет ? В чем секрет ? Ваши доводы в студию.
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