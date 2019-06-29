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Казахстан не продаватиме
землю іноземцям

Казахстан не продаватиме землю іноземцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:29

Казахстан не продаватиме землю іноземцям

Пропонуємо до обговорення:
Казахстанська земля не буде продаватися іноземним громадянам.

Дивися повний текст Казахстан не продаватиме землю іноземцям.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:29

Ну будуть на підставних громадян Казахстану купувати.
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:02

Походу у них свой Ляшко есть :) "Так не доставайся ты никому !" ;)
По тексту новости непонятно, продавать можно но своим, или вообще нельзя продавать или продавать можно только тем кто докажет что он на ней работает, а кто не доказал у тех вообще отобрать ? Иногда хочется задушить тех кто эти новости творит, написали как плюнули и смысл в таких новостях :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:08

Землю или песок?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:20

  blueiceua написав:P_a_L
Даже песок ни израиль ни эмираты-сайдиты вам не продадут.
Только Украинцам рассказывают как это "хорошо" продать непонятному дяде землю украинцев


Тут такая хрень. В свое время было решено, заводы рабочим, земля крестьянам. Так вот рабочие свое кто профукал, кто продал, и никто им ничего не сказал по этому поводу, что свою частичку завода он скажем отдает, вашими словами "непонятному дяде". После того как рабочие свое профукали они решили "озаботиться" крестьянами. Вопрос, а когда крестьяне смогут свободно распоряжаться своей собственностью или мы ждем когда помрут ?
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:19

Igorten
А чего вы за крестьян подписываетесь?
Давайте проведем референдум по этому вопросу да и посмотрим
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:36

  0mage0 написав:Ну будуть на підставних громадян Казахстану купувати.

дада. Не знаете их специфику, не пишите.
в свое время мы задумывались об открытии там филиала. Остановило то, что по их законам директором может быть только местный, а если этот местный решит отжать бизнес, то суд ВСЕГДА встает на его сторону, бо кум-сват-брат вместе овец пасли.
то ж вам краще жуваты
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:42

Re: Казахстан не продаватиме землю іноземцям

  blueiceua написав:А чего вы за крестьян подписываетесь?
Давайте проведем референдум по этому вопросу да и посмотрим


А с какого переляку референдум, какое дело до земли крестьян тех у кого ее нет ? :) У моих родственников есть например земля, но им на старость лет нужна не земля а машина, дабы в райцентр в больницу ездить, можно они сами решат что им делать со своей собственностью или у вас спросить ? Жадный народ у нас до чужого, "сам не съем и другим не дам", наш девиз. Почему завод можно продать иностранцу а землю нет ? В чем секрет ? Ваши доводы в студию.
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