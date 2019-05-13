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Microsoft відключає доступ
до ігор для користувачів...

Microsoft відключає доступ до ігор для користувачів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:17

Microsoft відключає доступ до ігор для користувачів...

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Microsoft закриває кілька інтернет-ігор для людей, які використовують операційну систему Windows 7 і більш ранні версії.

Дивися повний текст Microsoft відключає доступ до ігор для користувачів старих ОС.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:17

отключайте скорее, может эффективность труда поднимется
Tamagoch
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