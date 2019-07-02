Відповідне рішення прийнято за ініціативи #МТОТ на засіданні Уряду 10 липня 2019 року.
Дивися повний текст Українцям компенсують збитки за житло, зруйноване під час бойових дій.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 08:17
Українцям компенсують збитки за житло, зруйноване під...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям компенсують збитки за житло, зруйноване під час бойових дій.
Додано: Вів 16 лип, 2019 08:17
что-то много новостей про пенсии и компенсации... печатный станок запущен что ли?
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