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Українцям компенсують збитки
за житло, зруйноване під...

Українцям компенсують збитки за житло, зруйноване під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:17

Українцям компенсують збитки за житло, зруйноване під...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення прийнято за ініціативи #МТОТ на засіданні Уряду 10 липня 2019 року.

Дивися повний текст Українцям компенсують збитки за житло, зруйноване під час бойових дій.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:17

что-то много новостей про пенсии и компенсации... печатный станок запущен что ли?
Tamagoch
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