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Середня пенсія в Україні
перевищила 3000 грн (інфографіка)

Середня пенсія в Україні перевищила 3000 грн (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:07

Середня пенсія в Україні перевищила 3000 грн (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд оприлюднив дані на 1 липня.

Дивися повний текст Середня пенсія в Україні перевищила 3000 грн (інфографіка).
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