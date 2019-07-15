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Середня пенсія в Україні перевищила 3000 грн (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лип, 2019 09:07
Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд оприлюднив дані на 1 липня.
Дивися повний текст Середня пенсія в Україні перевищила 3000 грн (інфографіка)
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Пон 15 лип, 2019 14:12
R2