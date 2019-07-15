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Середня пенсія в Україні
перевищила 3000 грн (інфографіка)

Середня пенсія в Україні перевищила 3000 грн (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:07

Середня пенсія в Україні перевищила 3000 грн (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд оприлюднив дані на 1 липня.

Дивися повний текст Середня пенсія в Україні перевищила 3000 грн (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:08

"З 2000 року по 2019 середній розмір призначених пенсій зріс приблизно в 30 разів – з 84 грн ."
Ви хоч розумієте, що порівнюєте?!
lub53
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:28

надо в процентном соотношении публиковать сколько процентов сколько получают. у тещи была 1200 стала после реформы 1300.
azon
 
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