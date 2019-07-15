Пенсійний фонд оприлюднив дані на 1 липня.
Дивися повний текст Середня пенсія в Україні перевищила 3000 грн (інфографіка).
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Додано: Вів 16 лип, 2019 09:07
Середня пенсія в Україні перевищила 3000 грн (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня пенсія в Україні перевищила 3000 грн (інфографіка).
Додано: Вів 16 лип, 2019 09:08
"З 2000 року по 2019 середній розмір призначених пенсій зріс приблизно в 30 разів – з 84 грн ."
Ви хоч розумієте, що порівнюєте?!
Додано: Вів 16 лип, 2019 14:28
надо в процентном соотношении публиковать сколько процентов сколько получают. у тещи была 1200 стала после реформы 1300.
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