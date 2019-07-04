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Понад 2 тисячі працівників
Amazon страйкують через зарплату

Понад 2 тисячі працівників Amazon страйкують через зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:06

Понад 2 тисячі працівників Amazon страйкують через зарплату

Пропонуємо до обговорення:
Понад 2000 робітників семи німецьких центрів Amazon щонайменше два дні страйкуватимуть через зарплату.

Дивися повний текст Понад 2 тисячі працівників Amazon страйкують через зарплату.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:07

Вот куда в 2020 поедут наши перекати -поле работнички из Польши. За 10.78 в час они будут стоять раком по 16 часов 7 дней в неделю.
Ratatui
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