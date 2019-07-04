Понад 2000 робітників семи німецьких центрів Amazon щонайменше два дні страйкуватимуть через зарплату.
Дивися повний текст Понад 2 тисячі працівників Amazon страйкують через зарплату.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 10:06
Понад 2 тисячі працівників Amazon страйкують через зарплату
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Дивися повний текст Понад 2 тисячі працівників Amazon страйкують через зарплату.
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:07
Вот куда в 2020 поедут наши перекати -поле работнички из Польши. За 10.78 в час они будут стоять раком по 16 часов 7 дней в неделю.
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