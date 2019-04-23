Компанія Microsoft випустила оновлену тестову версію операційної системи Windows 10 для учасників програми Windows Insiders.
Дивися повний текст У новій Windows 10 скасують паролі.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 10:11
У новій Windows 10 скасують паролі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У новій Windows 10 скасують паролі.
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:19
похоже windows собирает отпечатки пальцев для очередного слива персональных данных
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