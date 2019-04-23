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У новій Windows
10 скасують паролі

У новій Windows 10 скасують паролі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:11

У новій Windows 10 скасують паролі

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft випустила оновлену тестову версію операційної системи Windows 10 для учасників програми Windows Insiders.

Дивися повний текст У новій Windows 10 скасують паролі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:11

А сделать выбор pin-код или пароль - никак? Это ведь так сложно...
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:19

похоже windows собирает отпечатки пальцев для очередного слива персональных данных
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:00

Надоели со своими новшествами(
tanuwalaw
 
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