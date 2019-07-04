Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-травні 2019 року склало 2,634 мільярда доларів, збільшившись на 27,4% в порівнянні з січнем-травнем 2018 року.
Дивися повний текст Україна нарощує дефіцит зовнішньої торгівлі.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 10:12
Україна нарощує дефіцит зовнішньої торгівлі
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Дивися повний текст Україна нарощує дефіцит зовнішньої торгівлі.
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:12
Зато по ТВ и везде где возможно коалиционное правительство и премьер лично рассказывают как все выросло и увеличилось.
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