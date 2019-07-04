Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-травні 2019 року склало 2,634 мільярда доларів, збільшившись на 27,4% в порівнянні з січнем-травнем 2018 року.
Дивися повний текст Україна нарощує дефіцит зовнішньої торгівлі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:12
Україна нарощує дефіцит зовнішньої торгівлі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна нарощує дефіцит зовнішньої торгівлі.
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:12
Зато по ТВ и везде где возможно коалиционное правительство и премьер лично рассказывают как все выросло и увеличилось.
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:45
Re: Україна нарощує дефіцит зовнішньої торгівлі
Вся надежда на гастриков
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:01
Закінчиться це девальвацією, що очевидно.
Правда "запас" це є, ще зо 2 роки девальвації не буде.
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:07
Вы очень оптимистичны. В 20-ом в минус с большой долей вероятности уйдет в минус и сальдо услуг (минус 3 млрд. долларов от ГТС). Вопрос в том, как долго продержится пирамида госдолга, в которую нерезиденты, привлеченные сказочной доходностью, продолжают вкладываться, меняя валюту на гривны.
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:15
Все пізнається в порівнянні.
В порівнянні з 2013 сальдо не таке уже й погане.
Та й кількість заробітчан з 2013 сильно зросла.
*багато ще залежить від Зеленського. Я думаю він цим питання ще не займався, або навіть і не знає "всього об"єму проблем".
|