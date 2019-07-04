Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-травні 2019 року склало 2,634 мільярда доларів, збільшившись на 27,4% в порівнянні з січнем-травнем 2018 року.
Дивися повний текст Україна нарощує дефіцит зовнішньої торгівлі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:12
Україна нарощує дефіцит зовнішньої торгівлі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна нарощує дефіцит зовнішньої торгівлі.
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:12
Зато по ТВ и везде где возможно коалиционное правительство и премьер лично рассказывают как все выросло и увеличилось.
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:45
Re: Україна нарощує дефіцит зовнішньої торгівлі
Вся надежда на гастриков
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:01
Закінчиться це девальвацією, що очевидно.
Правда "запас" це є, ще зо 2 роки девальвації не буде.
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:07
Вы очень оптимистичны. В 20-ом в минус с большой долей вероятности уйдет в минус и сальдо услуг (минус 3 млрд. долларов от ГТС). Вопрос в том, как долго продержится пирамида госдолга, в которую нерезиденты, привлеченные сказочной доходностью, продолжают вкладываться, меняя валюту на гривны.
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:15
Все пізнається в порівнянні.
В порівнянні з 2013 сальдо не таке уже й погане.
Та й кількість заробітчан з 2013 сильно зросла.
*багато ще залежить від Зеленського. Я думаю він цим питання ще не займався, або навіть і не знає "всього об"єму проблем".
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:59
andrijk777
да что вы говорите -"В порівнянні з 2013 сальдо не таке уже й погане".
В 2013 сводный балланс более 2млрд долл плюса и ввп был больше на 50 млрд.
Ну и без кредитов мвф обходились как-то.
Так что все стало намного хуже. ничего не работает, нагрузили украину кредитами и прочими объязательствами
Додано: Вів 16 лип, 2019 13:09
blueiceua
Ты подменяешь понятия, в статье речь не о платежном балансе, а о торговом.
Платежный баланс у нас в 2017 и 2018-м лучше чем в 2013-м:
И в 1-м квартале 2019-го тоже положительный:
Востаннє редагувалось Giroi в Вів 16 лип, 2019 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 лип, 2019 13:10
А до чого тут платіжний баланс?? Не плутайте платіжний баланс і сальдо зовнішньої торгівлі.
По вашому посиланню - маємо мінус 13 мільярдів в 2014 році?? Чого так "намного хуже" стало саме в 2014 році. Порошенко 13 лярдів вкрав?
Яник брав кредитів більше ніж Порох, не потрібно тут маніпуляціями займатись.
Додано: Вів 16 лип, 2019 13:14
andrijk777
Мало того, в 2011-му та 2012-му платіжний баланс був від'ємним... Не настільки як в 2014-му, але все ж.
|