Україна нарощує дефіцит зовнішньої торгівлі

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
andrijk777 написав:Закінчиться це девальвацією, що очевидно. Правда "запас" це є, ще зо 2 роки девальвації не буде.
Вы очень оптимистичны. В 20-ом в минус с большой долей вероятности уйдет в минус и сальдо услуг (минус 3 млрд. долларов от ГТС). Вопрос в том, как долго продержится пирамида госдолга, в которую нерезиденты, привлеченные сказочной доходностью, продолжают вкладываться, меняя валюту на гривны.
Все пізнається в порівнянні. В порівнянні з 2013 сальдо не таке уже й погане. Та й кількість заробітчан з 2013 сильно зросла. *багато ще залежить від Зеленського. Я думаю він цим питання ще не займався, або навіть і не знає "всього об"єму проблем".
500 млн. долларов в месяц минуса - это по данным Госкостата, т.е. таможни по оформленным декларациям. А вот по данным Минфина (реальные платежи) эта цифра всегда раза в 1,5 больше.
andrijk777, Giroi "Яник брав кредитів більше ніж Порох" - это не соответствует действтельности. Не знаю кто там из них лично больше брал, но с 2011 по 2013 от мвф кредитов не было. К тому же Государственный долг с 2013 года вырос в 5! раз - см график https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/