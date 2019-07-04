Україна нарощує дефіцит зовнішньої торгівлі

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andrijk777 написав:Закінчиться це девальвацією, що очевидно. Правда "запас" це є, ще зо 2 роки девальвації не буде.
Вы очень оптимистичны. В 20-ом в минус с большой долей вероятности уйдет в минус и сальдо услуг (минус 3 млрд. долларов от ГТС). Вопрос в том, как долго продержится пирамида госдолга, в которую нерезиденты, привлеченные сказочной доходностью, продолжают вкладываться, меняя валюту на гривны.
Все пізнається в порівнянні. В порівнянні з 2013 сальдо не таке уже й погане. Та й кількість заробітчан з 2013 сильно зросла. *багато ще залежить від Зеленського. Я думаю він цим питання ще не займався, або навіть і не знає "всього об"єму проблем".
500 млн. долларов в месяц минуса - это по данным Госкостата, т.е. таможни по оформленным декларациям. А вот по данным Минфина (реальные платежи) эта цифра всегда раза в 1,5 больше.
andrijk777, Giroi "Яник брав кредитів більше ніж Порох" - это не соответствует действтельности. Не знаю кто там из них лично больше брал, но с 2011 по 2013 от мвф кредитов не было. К тому же Государственный долг с 2013 года вырос в 5! раз - см график https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
blueiceua написав:andrijk777, Giroi "Яник брав кредитів більше ніж Порох" - это не соответствует действтельности. Не знаю кто там из них лично больше брал, но с 2011 по 2013 от мвф кредитов не было. К тому же Государственный долг с 2013 года вырос в 5! раз - см график https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
Кроме МВФ кредиторов море, так что не надо выдумывать
blueiceua написав:andrijk777, Giroi "Яник брав кредитів більше ніж Порох" - это не соответствует действтельности. Не знаю кто там из них лично больше брал, но с 2011 по 2013 от мвф кредитов не было. К тому же Государственный долг с 2013 года вырос в 5! раз - см график https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
В 5 разів рахуючи в гривнях Ще б в тугриках порахував. Гривневий борг - це взагалі не проблема - можна надрукувати і не паритись. Усі країни(які мають борг в своїй валюті) так роблять і не паряться.
blueiceua написав:"Яник брав кредитів більше ніж Порох" - это не соответствует действтельности. Не знаю кто там из них лично больше брал, но с 2011 по 2013 от мвф кредитов не было. К тому же Государственный долг с 2013 года вырос в 5! раз - см график https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
Вы бы внимательнее читали информацию по ссылкам, которые сами же и даете.
Итак, по Вашей ссылке ищем таблицу "Государственный и гарантированный государством долг Украины с 2009 по 2019 гг. (млн. долл. США)". Да-да, именно в долларах США, а не в гривнах, т.к. это внешний долг. Что мы имеем?
Общий долг на 31.12.2009 (как раз перед приходом яныка) - 39 685,0 Общий долг на 31.12.2013 (как раз перед его бегством) - 73 078,2 (плюс 33 393,2 млн. долл. США или +84,1% !!!) Общий долг на 31.05.2019 (на сейчас) - 78 388,2 (плюс 5 310,0 млн. долл. США или +7,3%) - и это на фоне войны и т.д.
Так что с цифрами аккуратнее надо - это не лозунги в стиле "рятуйте, зубожіння!".
PS. Я уже не говорю о том, что даже если считать в гривнах, то с конца 2013 года долг вырос не в 5 раз, а в 3,6 раза! PPS. Ну и про соотношение долг/ВВП (а именно это соотношение надо смотреть, оценивая долговую нагрузку, а не абсолютные цифры) - Вам уже разъяснили, что оно упало за последние 2,5 года с 81% до 61% - динамика отличная!