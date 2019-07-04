Україна нарощує дефіцит зовнішньої торгівлі

Додано: Вів 16 лип, 2019 18:03

blueiceua написав: "Яник брав кредитів більше ніж Порох" - это не соответствует действтельности.

Не знаю кто там из них лично больше брал, но с 2011 по 2013 от мвф кредитов не было.

К тому же Государственный долг с 2013 года вырос в 5! раз - см график

https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/ "Яник брав кредитів більше ніж Порох" - это не соответствует действтельности.Не знаю кто там из них лично больше брал, но с 2011 по 2013 от мвф кредитов не было.К тому же Государственный долг с 2013 года вырос в 5! раз - см график

Вы бы внимательнее читали информацию по ссылкам, которые сами же и даете.Итак, по Вашей ссылке ищем таблицу "Государственный и гарантированный государством долг Украины с 2009 по 2019 гг. (млн. долл. США)".Да-да, именно в долларах США, а не в гривнах, т.к. это внешний долг.Что мы имеем?Общий долг на 31.12.2009 (как раз перед приходом яныка) - 39 685,0Общий долг на 31.12.2013 (как раз перед его бегством) - 73 078,2 (Общий долг на 31.05.2019 (на сейчас) - 78 388,2 (плюс 5 310,0 млн. долл. США или +7,3%) - и это на фоне войны и т.д.Так что с цифрами аккуратнее надо - это не лозунги в стиле "рятуйте, зубожіння!".PS. Я уже не говорю о том, что даже если считать в гривнах, то с конца 2013 года долг вырос не в 5 раз, а в 3,6 раза!PPS. Ну и про соотношение долг/ВВП (а именно это соотношение надо смотреть, оценивая долговую нагрузку, а не абсолютные цифры) - Вам уже разъяснили, что оно упало за последние 2,5 года с 81% до 61% - динамика отличная!