Україна нарощує дефіцит зовнішньої торгівлі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 18:45
Чего удивляться, в бюджетном АТБ голандские баклажаны.
heckfy2014
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Додано: Вів 16 лип, 2019 21:21
Giroi написав: blueiceua
Никто не утверждает, что все хорошо. Но отношение госдолга к ВВП 60% вместо 80% еще 2 года назад.
Посмотрел тут таблицу, где отношение госдолга к ВВП 60%. Оказывается последние 4 года у нас рост ВВП в год на 20-25%!
Таблица:
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
BIGor
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