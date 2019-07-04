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Україна нарощує дефіцит
зовнішньої торгівлі

Україна нарощує дефіцит зовнішньої торгівлі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 18:45

Чего удивляться, в бюджетном АТБ голандские баклажаны.
heckfy2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:21

  Giroi написав:blueiceua

Никто не утверждает, что все хорошо. Но отношение госдолга к ВВП 60% вместо 80% еще 2 года назад.

Посмотрел тут таблицу, где отношение госдолга к ВВП 60%. Оказывается последние 4 года у нас рост ВВП в год на 20-25%!
Таблица: https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:01

Re: Україна нарощує дефіцит зовнішньої торгівлі

Номинальный ВВП так и растет, реальный рост ВВП считается в ценах прошлого года и он существенно ниже.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:58

  blueiceua написав:Зато по ТВ и везде где возможно коалиционное правительство и премьер лично рассказывают как все выросло и увеличилось.

Выросло и увеличилось как у дедушки.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 19:02

  heckfy2014 написав:Чего удивляться, в бюджетном АТБ голандские баклажаны.

Это поднятие нашей агрочегототам налицо.
Уже сахарный буряк никто не выращивает.
Картошка летом 20 грн
p_a_l
 
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