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Кабмін встановив граничні
тарифи на тепло: на скільки...

Кабмін встановив граничні тарифи на тепло: на скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:52

Кабмін встановив граничні тарифи на тепло: на скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Обмеження діятимуть період опалювального сезону 2019-2020 років.

Дивися повний текст Кабмін встановив граничні тарифи на тепло: на скільки подешевшає комуналка.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:53

Сначала подняли в 10 раз, а потом снижают на 15 %. Аферисты. Это те, которые сказали, что они в Украине надолго?
ygn
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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