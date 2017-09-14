Обмеження діятимуть період опалювального сезону 2019-2020 років.
Дивися повний текст Кабмін встановив граничні тарифи на тепло: на скільки подешевшає комуналка.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 10:52
Кабмін встановив граничні тарифи на тепло: на скільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін встановив граничні тарифи на тепло: на скільки подешевшає комуналка.
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:53
Сначала подняли в 10 раз, а потом снижают на 15 %. Аферисты. Это те, которые сказали, что они в Украине надолго?
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