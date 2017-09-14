У вівторок, 16 липня, в Україні почав діяти Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Дивися повний текст Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки зможуть штрафувати.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 11:07
Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки зможуть штрафувати.
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:07
Говорил, говорю и буду говорить на русском!!! Кто не согласен его проблема
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:23
Да говорите себе на здоровье, кто же против?
В той же Германии (самой экономически развитой стране Европы) куча народу в личном общении говорит на своих языках (арабский, русский и т.д.). Но прийти в гос. орган или магазин и не услышать сначала немецкий - это дичь дичайшая, которую пересичные дойчи себе даже представить не могут.
Только умственно отсталый за 3 года не выучит украинский, зная русский - ближе языковой пары сложно себе представить. Хотите заниматься публичной или коммерческой деятельностью, напрягитесь немного - знание еще одного языка пойдет Вам только на пользу.
Напомнить, для чего Моисей 40 лет водил евреев по пустыне после египетского плена? Чтобы умер последний раб - с рабской психологией свою страну не построишь. Умный дядя был.
Так и у нас - пока совковая рабская психология не вымрет, будут (и есть) большие сложности с развитием своей страны.
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:25
Как гражданин этой страны я не давал право народному депутату принимать решение по антиконстуционному закону...в органах власти и управления должен быть государственный язык, а в быту устраивать репрессии за то что граждане разговаривают на родном им языке это недопустимо.
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:47
Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
Я за 50 лет не выучил украинский язык и учить не собираюсь. Все кругом говорят на русском, а из-за таких законов и д...ов которые его поддерживает Крым и Донбасс от нас убежал. Крым уже не вернётся и Донбасс под большим вопросом. Продолжайте в том же духе при.., может окончательно Украину развалите.
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