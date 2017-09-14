У вівторок, 16 липня, в Україні почав діяти Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Дивися повний текст Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки зможуть штрафувати.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 11:07
Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки зможуть штрафувати.
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:23
Да говорите себе на здоровье, кто же против?
В той же Германии (самой экономически развитой стране Европы) куча народу в личном общении говорит на своих языках (арабский, русский и т.д.). Но прийти в гос. орган или магазин и не услышать сначала немецкий - это дичь дичайшая, которую пересичные дойчи себе даже представить не могут.
Только умственно отсталый за 3 года не выучит украинский, зная русский - ближе языковой пары сложно себе представить. Хотите заниматься публичной или коммерческой деятельностью, напрягитесь немного - знание еще одного языка пойдет Вам только на пользу.
Напомнить, для чего Моисей 40 лет водил евреев по пустыне после египетского плена? Чтобы умер последний раб - с рабской психологией свою страну не построишь. Умный дядя был.
Так и у нас - пока совковая рабская психология не вымрет, будут (и есть) большие сложности с развитием своей страны.
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:09
Вопрос даже не стоит обсуждения, в государстве реально не выполняется много куда более важных законов, а тут какая-то хрень с языком, да и вообще с учетом современных тенденций "развития" страны надо учить английский, особенно это касается нормальной молодежи, ну а упоротые пусть скандируют речевки на каком угодно.
Фас
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:12
Язы́к— набор определенных конвенциональных символов, выполняет функции коммуникации и познания. Является средством хранения и передачи информации, которое касается управления человеческим поведением, выражения самосознания личности.
Но мы как известно идем "своим" путем, и у нас язык это все, он даже зимой нас согреет если чаще употреблять
И
"Согласно исследованию «Research & Branding Group» в 2011 году основным языком общения в семье/дома является украинский язык. На русском языке в семье/дома общаются 37 % жителей страны. В равной степени на русском и украинском общаются 15 % украинцев."
37 % по моему заслуживают того, что бы их тоже услышать и не осложнять им и так нелегкую жизнь.
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:25
Igorten
Может эта «Research & Branding Group» и права, 37% жителей страны дома общаются на украинской мове; вернее даже так: 37% сообщили "да общаемся на мове". Но "Приват банк" сообщает, что 93% клиентов банкоматов запрашивают меню на русском языке. Из этого можно сделать вывод, что как правило в городах подавляющее большинство использует русский язык и особенно в терминологии (в техническом языке).
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:31
Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
Вопрос процентов не столь важен, много исследований и у всех разные %. Вопрос в другом что с такой долей русского языка (а это сомнений не вызывает) и это не среди непонятно кого, а среди украинских граждан, то можно было бы и озаботиться. Но у нас как обычно, ломать не строить. Это больше политическое решение в борьбе за голоса определенной прослойки общества, а не что то действительно необходимое.
И тут особо ярые приверженцы говорили про популяризацию, а я вижу принуждение, верной дорогой идете товарищи
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:41
В первую очередь пострадает наука и та информация что когда-то давала студентам высшее образование. Так как много литературы как технической так и научной (именно в таких кадрах нуждается страна, которые обладают знаниями для работы в промышленности, медицине, IT, и.т.д). Все это писано на русском. Ессно кроме школьных учебников . Ввиду близости языков, получать знания из русскоязычных источников куда проще нежели из англоязычных. Этот базовый уровень знаний будет недоступен за исключением тех кто еще из пеленок учил английский. Или сейчас 90% знают английский на уровне чтения техлитературы? Таким образом качественная литература на украинском написана только для историков, юристов, адвокатов и прокуроров. Видать именно этих україномовних специальностей так не хватает Украине. И не надо говорить, что каждый может читать учебники на русском сам себе дома без ограничений. Пока следующее поколение эпохи украинизации дорастет до понимания иностранных языков и забудет русский , нынешнее поколение получит провал в знаниях с успехом подходящий для работы на грядках в Польше.
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:42
Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
Если больше чем за четверть века в стране нет проблем кроме языкового, значит мы счастливые люди. Только вот статистика к сожалению говорит об обратном.
За такой период времени с потерей территорий в чем одной из немаловажных причин есть языковой вопрос, уже стоило бы понять, что в стране живут и комфортно хотят продолжать жить разные люди. В этом выражается объединение и демократичность страны, а не в исключительно национально-пробирочной идеологии.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:46
Результатом перегибов в сфере мовы, стали низкие рейтинги Порошка и радикальных националистов на прошедших выборах. Да и парламентские им ничего хорошего не сулят. Кто ничего не понял, пусть и дальше пробивают дно.
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:49
Вы правы, но об этом сейчас не думают или как раз думают, но в ином направлении. Неоднократно писал про списание и уничтожение фондов литературы, в частности на русском, но исключением не являются и украинские книги, которое продолжает набирать обороты. Наверное образование, как и промышленность это лишний ингредиент изысканности научной кухни страны.
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Black Jack - White Business
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