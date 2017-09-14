Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

Додано: Вів 16 лип, 2019 12:41

В первую очередь пострадает наука и та информация что когда-то давала студентам высшее образование. Так как много литературы как технической так и научной (именно в таких кадрах нуждается страна, которые обладают знаниями для работы в промышленности, медицине, IT, и.т.д). Все это писано на русском. Ессно кроме школьных учебников . Ввиду близости языков, получать знания из русскоязычных источников куда проще нежели из англоязычных. Этот базовый уровень знаний будет недоступен за исключением тех кто еще из пеленок учил английский. Или сейчас 90% знают английский на уровне чтения техлитературы? Таким образом качественная литература на украинском написана только для историков, юристов, адвокатов и прокуроров. Видать именно этих україномовних специальностей так не хватает Украине. И не надо говорить, что каждый может читать учебники на русском сам себе дома без ограничений. Пока следующее поколение эпохи украинизации дорастет до понимания иностранных языков и забудет русский , нынешнее поколение получит провал в знаниях с успехом подходящий для работы на грядках в Польше.