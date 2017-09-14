Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
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Этот закон надо было принять еще в 91-м и все было бы ОК.
Языковый вопрос рано или поздно пришлось бы решать, и именно тогда его проще всего было решить в пользу украинского. Гражданин Украины имеет право не знать русский совсем, а без такого закона это нереально сделать в масштабах страны.
Востаннє редагувалось Giroi в Вів 16 лип, 2019 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Вопрос не только в книгах а и в информационном пространстве. Научный потенциал поколений ссср+ нарабатывался именно на русском языке. Это доклады, изыскания, патенты и.т.д. Найдите например понятный (технически правильный) украинский вариант описания программирования станка ЧПУ. Или узкоспециальные форумы . Так что следующее поколения "Вiльна каса!"
Tamagoch написав:"нарушения в интерфейсах программ и сайтов"... Микрософт попадает на своей windows10, которая наполовину английская ))
Они подстраховались : 1. Комп’ютерна програма з користувацьким інтерфейсом, що реалізується в Україні, повинна мати користувацький інтерфейс державною мовою та/або англійською мовою, або іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
Главное что бы не на русском На мальтийском можно, на русском нет, все для людей
А что здесь не так, по моему вменяемо. Вы что никогда не шли за "активистами" которые едут колонной с надцать машин со скоростью в 30 км. в час, а мне приходилось. Да и на трассе проблемы, нет возможности обгона, вернее он есть но опасно.
дикий написав:Вопрос не только в книгах а и в информационном пространстве. Научный потенциал поколений ссср+ нарабатывался именно на русском языке. Это доклады, изыскания, патенты и.т.д. Найдите например понятный (технически правильный) украинский вариант описания программирования станка ЧПУ. Или узкоспециальные форумы . Так что следующее поколения "Вiльна каса!"
Это результат четверть векового популизма и пропаганды языкового вопроса, в отсутствии какой либо реальной, лояльной государственной программы, которая от раза в раз трансформировалась в очередные запреты.