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Закон про мову набрав
чинності: кого і на скільки...

Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:19

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

Этот закон надо было принять еще в 91-м и все было бы ОК.

Языковый вопрос рано или поздно пришлось бы решать, и именно тогда его проще всего было решить в пользу украинского.
Гражданин Украины имеет право не знать русский совсем, а без такого закона это нереально сделать в масштабах страны.
Востаннє редагувалось Giroi в Вів 16 лип, 2019 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:21

Вопрос не только в книгах а и в информационном пространстве. Научный потенциал поколений ссср+ нарабатывался именно на русском языке. Это доклады, изыскания, патенты и.т.д. Найдите например понятный (технически правильный) украинский вариант описания программирования станка ЧПУ. Или узкоспециальные форумы . Так что следующее поколения "Вiльна каса!"
дикий
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:24

"нарушения в интерфейсах программ и сайтов"... Микрософт попадает на своей windows10, которая наполовину английская ))
Tamagoch
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Да никого не будут штрафовать - там еще 6 месяцев переходного периода
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:30

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  Tamagoch написав:"нарушения в интерфейсах программ и сайтов"... Микрософт попадает на своей windows10, которая наполовину английская ))


Они подстраховались : 1. Комп’ютерна програма з користувацьким інтерфейсом, що реалізується в Україні, повинна мати користувацький інтерфейс державною мовою та/або англійською мовою, або іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Главное что бы не на русском :) На мальтийском можно, на русском нет, все для людей ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:40

многие законы принимаются именно для того чтобы сделать любого гражданина уже заведомо виноватым. https://fakty.ua/175076-rada-zapretila- ... niya-s-gai аль отменили уже?
дикий
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:45

  дикий написав:многие законы принимаются именно для того чтобы сделать любого гражданина уже заведомо виноватым. https://fakty.ua/175076-rada-zapretila- ... niya-s-gai аль отменили уже?


А что здесь не так, по моему вменяемо. Вы что никогда не шли за "активистами" которые едут колонной с надцать машин со скоростью в 30 км. в час, а мне приходилось. Да и на трассе проблемы, нет возможности обгона, вернее он есть но опасно.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:47

  дикий написав:Вопрос не только в книгах а и в информационном пространстве. Научный потенциал поколений ссср+ нарабатывался именно на русском языке. Это доклады, изыскания, патенты и.т.д. Найдите например понятный (технически правильный) украинский вариант описания программирования станка ЧПУ. Или узкоспециальные форумы . Так что следующее поколения "Вiльна каса!"

Это результат четверть векового популизма и пропаганды языкового вопроса, в отсутствии какой либо реальной, лояльной государственной программы, которая от раза в раз трансформировалась в очередные запреты.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:49

так колонна это даже плотняком по пробкам идущие машины. Был бы повод, докажи что не колонна? А вот неугодных взять за опу было бы за что. Но закон таки отменили.
дикий
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:51

а что там с театром русской драмы и комедии? Накрылся? Гоголя в оригинале не будет?
дикий
 
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