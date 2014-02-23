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Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лип, 2019 13:52
дикий написав:
так колонна это даже плотняком по пробкам идущие машины. Был бы повод, докажи что не колонна? А вот неугодных взять за опу было бы за что. Но закон таки отменили.
Там есть понятие "организованная".
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Igorten
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Додано: Вів 16 лип, 2019 13:55
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yanyura
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Додано: Вів 16 лип, 2019 13:59
дикий написав:
а что там с театром русской драмы и комедии?
А шо такое еще есть ? Недоработка
Вот интересно : 2. Частка книжкових видань державною мовою у загальній кількості назв книжкових видань, наявних у продажу в кожній книгарні або іншому закладі, що здійснює книгорозповсюдження, має становити не менше 50 відсотків. - то есть если литературы на украинском будет мало, то прийдется резать ассортимент
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Igorten
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Додано: Вів 16 лип, 2019 14:01
Igorten,
Это как посмотреть. Если 5 машин едут с расстоянием в 30 метров какое то время , это организованное движение? Каждый придерживается дистанции. Любое движение автомобилей является по определению организованным согласно пдд, набралось бы только 5 штук к ряду. По житомирской трассе каждое утро организованная колонна из сотен машин.
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дикий
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Додано: Вів 16 лип, 2019 14:04
дикий
Не буду с вами спорить, это к этой теме не относится, но по финишу я вам так скажу, с дуру можно и ... сломать, это к тому кто и как трактует
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Igorten
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Додано: Вів 16 лип, 2019 15:33
Civis написав: prizrak9999 написав:
Говорил, говорю и буду говорить на русском!!! Кто не согласен его проблема
Да говорите себе на здоровье, кто же против?
В той же Германии (самой экономически развитой стране Европы) куча народу в личном общении говорит на своих языках (арабский, русский и т.д.). Но прийти в гос. орган или магазин и не услышать сначала немецкий - это дичь дичайшая, которую пересичные дойчи себе даже представить не могут.
Только умственно отсталый за 3 года не выучит украинский, зная русский - ближе языковой пары сложно себе представить. Хотите заниматься публичной или коммерческой деятельностью, напрягитесь немного - знание еще одного языка пойдет Вам только на пользу.
Напомнить, для чего Моисей 40 лет водил евреев по пустыне после египетского плена? Чтобы умер последний раб - с рабской психологией свою страну не построишь. Умный дядя был.
Так и у нас - пока совковая рабская психология не вымрет, будут (и есть) большие сложности с развитием своей страны.
И что? В той же Швейцарии, 4 гос языка, представляете? Как бедные жители живут с этим... Жаль их... Наверно у них там ваще разруха полная:) только их там 8 млн и аж 4 языка... И ВВП на рыло 81к. И как так получается у них? Может пора перестать вывески менять и кровати двигать в борделе?
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dimo_0n
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Додано: Вів 16 лип, 2019 16:36
Sommer написав:
А как там в рашке, сколько гос языков? Наверное больше 20?
В душе не чаю. Вопрос про Швейцарию открыт. По делу что-то сваяете?
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dimo_0n
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Додано: Вів 16 лип, 2019 17:06
dimo_0n
В Швейцарии русский государственный? Нет? Может швейцарский? Тоже нет? Тогда при чем здесь Швейцария к вопросу Украины?
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Giroi
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Додано: Вів 16 лип, 2019 17:08
Giroi написав:dimo_0n
В Швейцарии русский государственный? Нет? Может швейцарский? Тоже нет? Тогда при чем здесь Швейцария к вопросу Украины?
Как пример страны, где счастливо уживаются многие языки и национальности, Швейцария довольно удачный пример.
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freeze
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Додано: Вів 16 лип, 2019 17:12
Giroi написав:
В Швейцарии русский государственный? Нет? Может швейцарский? Тоже нет? Тогда при чем здесь Швейцария к вопросу Украины?
Эх наших людей бы туда, глядишь и швейцарский язык бы появился
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Igorten
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