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Закон про мову набрав
чинності: кого і на скільки...

Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:52

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  дикий написав:так колонна это даже плотняком по пробкам идущие машины. Был бы повод, докажи что не колонна? А вот неугодных взять за опу было бы за что. Но закон таки отменили.


Там есть понятие "организованная".
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:55

  дикий написав:многие законы принимаются именно для того чтобы сделать любого гражданина уже заведомо виноватым. https://fakty.ua/175076-rada-zapretila- ... niya-s-gai аль отменили уже?

Это отменили еще 23.02.2014 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767 ... 0140302#n7
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:59

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  дикий написав:а что там с театром русской драмы и комедии?


А шо такое еще есть ? Недоработка :)

Вот интересно : 2. Частка книжкових видань державною мовою у загальній кількості назв книжкових видань, наявних у продажу в кожній книгарні або іншому закладі, що здійснює книгорозповсюдження, має становити не менше 50 відсотків. - то есть если литературы на украинском будет мало, то прийдется резать ассортимент :)
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:01

Igorten,
Это как посмотреть. Если 5 машин едут с расстоянием в 30 метров какое то время , это организованное движение? Каждый придерживается дистанции. Любое движение автомобилей является по определению организованным согласно пдд, набралось бы только 5 штук к ряду. По житомирской трассе каждое утро организованная колонна из сотен машин.
дикий
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:04

дикий Не буду с вами спорить, это к этой теме не относится, но по финишу я вам так скажу, с дуру можно и ... сломать, это к тому кто и как трактует ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:33

  Civis написав:
  prizrak9999 написав:Говорил, говорю и буду говорить на русском!!! Кто не согласен его проблема


Да говорите себе на здоровье, кто же против?

В той же Германии (самой экономически развитой стране Европы) куча народу в личном общении говорит на своих языках (арабский, русский и т.д.). Но прийти в гос. орган или магазин и не услышать сначала немецкий - это дичь дичайшая, которую пересичные дойчи себе даже представить не могут.

Только умственно отсталый за 3 года не выучит украинский, зная русский - ближе языковой пары сложно себе представить. Хотите заниматься публичной или коммерческой деятельностью, напрягитесь немного - знание еще одного языка пойдет Вам только на пользу.

Напомнить, для чего Моисей 40 лет водил евреев по пустыне после египетского плена? Чтобы умер последний раб - с рабской психологией свою страну не построишь. Умный дядя был.

Так и у нас - пока совковая рабская психология не вымрет, будут (и есть) большие сложности с развитием своей страны.

И что? В той же Швейцарии, 4 гос языка, представляете? Как бедные жители живут с этим... Жаль их... Наверно у них там ваще разруха полная:) только их там 8 млн и аж 4 языка... И ВВП на рыло 81к. И как так получается у них? Может пора перестать вывески менять и кровати двигать в борделе?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:36

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  Sommer написав:А как там в рашке, сколько гос языков? Наверное больше 20?

В душе не чаю. Вопрос про Швейцарию открыт. По делу что-то сваяете? :)
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:06

dimo_0n

В Швейцарии русский государственный? Нет? Может швейцарский? Тоже нет? Тогда при чем здесь Швейцария к вопросу Украины?
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:08

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

Giroi написав:dimo_0n

В Швейцарии русский государственный? Нет? Может швейцарский? Тоже нет? Тогда при чем здесь Швейцария к вопросу Украины?


Как пример страны, где счастливо уживаются многие языки и национальности, Швейцария довольно удачный пример.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:12

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  Giroi написав:В Швейцарии русский государственный? Нет? Может швейцарский? Тоже нет? Тогда при чем здесь Швейцария к вопросу Украины?


Эх наших людей бы туда, глядишь и швейцарский язык бы появился :)
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