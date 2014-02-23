Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

Civis написав:

prizrak9999 написав: Говорил, говорю и буду говорить на русском!!! Кто не согласен его проблема Говорил, говорю и буду говорить на русском!!! Кто не согласен его проблема

Да говорите себе на здоровье, кто же против?В той же Германии (самой экономически развитой стране Европы) куча народу в личном общении говорит на своих языках (арабский, русский и т.д.). Но прийти в гос. орган или магазин и не услышать сначала немецкий - это дичь дичайшая, которую пересичные дойчи себе даже представить не могут.Только умственно отсталый за 3 года не выучит украинский, зная русский - ближе языковой пары сложно себе представить. Хотите заниматься публичной или коммерческой деятельностью, напрягитесь немного - знание еще одного языка пойдет Вам только на пользу.Напомнить, для чего Моисей 40 лет водил евреев по пустыне после египетского плена? Чтобы умер последний раб - с рабской психологией свою страну не построишь. Умный дядя был.Так и у нас - пока совковая рабская психология не вымрет, будут (и есть) большие сложности с развитием своей страны.