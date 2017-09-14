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Закон про мову набрав
чинності: кого і на скільки...

Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:14

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

Бельгия - федерация, Швейцария - конфедерация. Так что между Швейцарией и Украиной вообще ничего общего ни в географическом, ни в политическом, ни в экономическом аспекте. Мы не станем Швейцарией сколько языков бы мы не ввели.
Положительных примеров стран, в которых один государственный намного больше, чем мультиязычных. Хотя бы по той простой причине, что моноязычных стран больше.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:15

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  Giroi написав:Положительных примеров стран, в которых один государственный намного больше, чем мультиязычных. Хотя бы по той простой причине, что моноязычных стран больше.


Почему то мне кажется что успешность стран от количества языков не зависит, хотя судя по всему у вас своя теория.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:15

  Igorten написав:
  Giroi написав:В Швейцарии русский государственный? Нет? Может швейцарский? Тоже нет? Тогда при чем здесь Швейцария к вопросу Украины?


Эх наших людей бы туда, глядишь и швейцарский язык бы появился :)

Без сомнений, стоило только принять законопроект и ввести ответственность в виде штрафов. :D
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:19

  Igorten написав:
  Giroi написав:Положительных примеров стран, в которых один государственный намного больше, чем мультиязычных. Хотя бы по той простой причине, что моноязычных стран больше.


Почему то мне кажется что успешность стран от количества языков не зависит, хотя судя по всему у вас своя теория.


В каждом случае все индивидуально. Но я уверен, что если бы Украина решила языковый вопрос кардинально в 91-м, то мы были бы успешнее чем сейчас, когда этот вопрос используют политики в своих интересах, вместо решения насущных проблем.
Giroi
 
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  #<1234
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