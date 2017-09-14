Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

Додано: Вів 16 лип, 2019 17:30

Я вас умоляю, не было бы языкового вопроса, придумали бы что нибудь другое. Нужно же чем то гражданам голову дурить дабы о насущном не думалиВ общем не знаю у кого какое мнение, но лично у меня и еще надцати миллионов, русский родной, я его не выбирал, просто так получилось, и отец мой с Западной Украины и я ни разу от него слова по украински не слышал, а мать русская, а вот она прекрасно говорила на украинском, чудесаК чему это я, в общем дискриминация по языковому принципу имеет место быть, в угоду политикам, хотя оба языка могли прекрасно уживаться друг с другом. Вы заметьте, на английском можно, на мальтийском можно, а на русском нет ...