Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лип, 2019 17:14
Бельгия - федерация, Швейцария - конфедерация. Так что между Швейцарией и Украиной вообще ничего общего ни в географическом, ни в политическом, ни в экономическом аспекте. Мы не станем Швейцарией сколько языков бы мы не ввели.
Положительных примеров стран, в которых один государственный намного больше, чем мультиязычных. Хотя бы по той простой причине, что моноязычных стран больше.
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Giroi
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Додано: Вів 16 лип, 2019 17:15
Giroi написав:
Положительных примеров стран, в которых один государственный намного больше, чем мультиязычных. Хотя бы по той простой причине, что моноязычных стран больше.
Почему то мне кажется что успешность стран от количества языков не зависит, хотя судя по всему у вас своя теория.
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Igorten
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Додано: Вів 16 лип, 2019 17:15
Igorten написав: Giroi написав:
В Швейцарии русский государственный? Нет? Может швейцарский? Тоже нет? Тогда при чем здесь Швейцария к вопросу Украины?
Эх наших людей бы туда, глядишь и швейцарский язык бы появился
Без сомнений, стоило только принять законопроект и ввести ответственность в виде штрафов.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 17:19
Igorten написав: Giroi написав:
Положительных примеров стран, в которых один государственный намного больше, чем мультиязычных. Хотя бы по той простой причине, что моноязычных стран больше.
Почему то мне кажется что успешность стран от количества языков не зависит, хотя судя по всему у вас своя теория.
В каждом случае все индивидуально. Но я уверен, что если бы Украина решила языковый вопрос кардинально в 91-м, то мы были бы успешнее чем сейчас, когда этот вопрос используют политики в своих интересах, вместо решения насущных проблем.
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Giroi
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Додано: Вів 16 лип, 2019 17:25
Giroi написав:
В каждом случае все индивидуально. Но я уверен, что если бы Украина решила языковый вопрос кардинально в 91-м, то мы были бы успешнее чем сейчас, когда этот вопрос используют политики в своих интересах, вместо решения насущных проблем.
Если бы они хотели их решать - этот вопрос никогда бы не встал.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 17:30
Giroi
Я вас умоляю, не было бы языкового вопроса, придумали бы что нибудь другое. Нужно же чем то гражданам голову дурить дабы о насущном не думали
В общем не знаю у кого какое мнение, но лично у меня и еще надцати миллионов, русский родной, я его не выбирал, просто так получилось, и отец мой с Западной Украины и я ни разу от него слова по украински не слышал, а мать русская, а вот она прекрасно говорила на украинском, чудеса
К чему это я, в общем дискриминация по языковому принципу имеет место быть, в угоду политикам, хотя оба языка могли прекрасно уживаться друг с другом. Вы заметьте, на английском можно, на мальтийском можно, а на русском нет ...
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Igorten
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Додано: Вів 16 лип, 2019 17:43
Giroi написав:dimo_0n
В Швейцарии русский государственный? Нет? Может швейцарский? Тоже нет? Тогда при чем здесь Швейцария к вопросу Украины?
Эта страна отличный пример того, как уживаются разные языки. Ага.
Вас коробит от рюсского? Так а че вы на нем шкарябаете то постеги? Или у вас на клаве нет наклеек? Или вы не знаете мову?
Щодо мови, я спокiйно спiлкуюсь обома.
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dimo_0n
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Додано: Вів 16 лип, 2019 17:45
Giroi написав:
Бельгия - федерация, Швейцария - конфедерация. Так что между Швейцарией и Украиной вообще ничего общего ни в географическом, ни в политическом, ни в экономическом аспекте. Мы не станем Швейцарией сколько языков бы мы не ввели.
Положительных примеров стран, в которых один государственный намного больше, чем мультиязычных. Хотя бы по той простой причине, что моноязычных стран больше.
Успешность не зависит от языка. Совсем.
Разруха - она в головах, а не в клазетах.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 19:10
Giroi написав:dimo_0n
В Швейцарии русский государственный? Нет? Может швейцарский? Тоже нет? Тогда при чем здесь Швейцария к вопросу Украины?
Швейцария неудачный пример, Украину с Финляндией лучше сравнить. В Финляндии два официальных языка (финский и шведский) и региональный саамский.
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avk
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Додано: Вів 16 лип, 2019 19:50
avk написав:
Швейцария неудачный пример, Украину с Финляндией лучше сравнить. В Финляндии два официальных языка (финский и шведский) и региональный саамский.
Суть не в этом. Но я рад, что суть Вы уяснили.
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dimo_0n
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