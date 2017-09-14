Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
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Giroi написав:Бельгия - федерация, Швейцария - конфедерация. Так что между Швейцарией и Украиной вообще ничего общего ни в географическом, ни в политическом, ни в экономическом аспекте. Мы не станем Швейцарией сколько языков бы мы не ввели. Положительных примеров стран, в которых один государственный намного больше, чем мультиязычных. Хотя бы по той простой причине, что моноязычных стран больше.
Успешность не зависит от языка. Совсем. Разруха - она в головах, а не в клазетах.
Бедная несчастная Австрия - вся на немецком разговаривает, а ведь "нема мови- нема нацii"