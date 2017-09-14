Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
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Giroi написав:Бельгия - федерация, Швейцария - конфедерация. Так что между Швейцарией и Украиной вообще ничего общего ни в географическом, ни в политическом, ни в экономическом аспекте. Мы не станем Швейцарией сколько языков бы мы не ввели. Положительных примеров стран, в которых один государственный намного больше, чем мультиязычных. Хотя бы по той простой причине, что моноязычных стран больше.
Успешность не зависит от языка. Совсем. Разруха - она в головах, а не в клазетах.
Бедная несчастная Австрия - вся на немецком разговаривает, а ведь "нема мови- нема нацii"
З точки зору демократії цей закон, звичайно, неправильний, але так склалося, що російська мова в перспективі загрожує самому існуванню української і тільки той, кого це не хвилює, цього не помічає. Країни Балтії теж критикували за їхню мовну політику, але це не завадило їм вступити до ЄС та НАТО. Вони теж стикнулися з такою ж проблемою, що і Україна. Українську мову загнали в резервації, де вона знаходиться і досі. Русифікація триває, суржик з'являється навіть у Західній Україні, особливо серед молоді. Українській мові нав'язали комплекс другорядності, неповноцінності та непридатності для науки і техніки, точних наук. Російська мова до Петра 1-го теж не мала наукових термінів та книжок, вони запозичувалися з німецької та голландської, російська академія наук до кінця 18 ст. майже повністю складалася з іноземців. Вся ця НЕПІДХОДЯЩІСТЬ укр. мови вона У ГОЛОВІ. Он Ізраїль взагалі зумів відродити мертву мову, якою зараз розмовляють волоцюги на вулицях.