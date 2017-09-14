Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
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Giroi написав:Бельгия - федерация, Швейцария - конфедерация. Так что между Швейцарией и Украиной вообще ничего общего ни в географическом, ни в политическом, ни в экономическом аспекте. Мы не станем Швейцарией сколько языков бы мы не ввели. Положительных примеров стран, в которых один государственный намного больше, чем мультиязычных. Хотя бы по той простой причине, что моноязычных стран больше.
Успешность не зависит от языка. Совсем. Разруха - она в головах, а не в клазетах.
Бедная несчастная Австрия - вся на немецком разговаривает, а ведь "нема мови- нема нацii"
З точки зору демократії цей закон, звичайно, неправильний, але так склалося, що російська мова в перспективі загрожує самому існуванню української і тільки той, кого це не хвилює, цього не помічає. Країни Балтії теж критикували за їхню мовну політику, але це не завадило їм вступити до ЄС та НАТО. Вони теж стикнулися з такою ж проблемою, що і Україна. Українську мову загнали в резервації, де вона знаходиться і досі. Русифікація триває, суржик з'являється навіть у Західній Україні, особливо серед молоді. Українській мові нав'язали комплекс другорядності, неповноцінності та непридатності для науки і техніки, точних наук. Російська мова до Петра 1-го теж не мала наукових термінів та книжок, вони запозичувалися з німецької та голландської, російська академія наук до кінця 18 ст. майже повністю складалася з іноземців. Вся ця НЕПІДХОДЯЩІСТЬ укр. мови вона У ГОЛОВІ. Он Ізраїль взагалі зумів відродити мертву мову, якою зараз розмовляють волоцюги на вулицях.
С интересом прочитал и должен констатировать, что в теме имеет место очередной рецидив совка, когда вместо того, что заинтересовать наказывают, а несогласных объявляют агентами мирового империализма. Вместо того, чтобы прививать людям реальную любовь к украинскому, их заставляют демонстрировать уважение и пофиг, что там они на самом деле думают По ходу, украинская демократия закончилась вместе с Ющенко, который оказался не очень орошим президентом, но хоть пытался прививать какие-то европейские нормы А дальше заколосилось привычное "держать и не пущать". И самое печальное - что это распространено в том числе и среди рядовых пользователей интернета, декларирующих, что они за европейскую Украину
lite написав:.. Он Ізраїль взагалі зумів відродити мертву мову, якою зараз розмовляють волоцюги на вулицях.
тем не менее, в Израиле не гнобят ни арабский, ни русский язык - в частных школах преподавание ведется беспрепятственно. В Бельгии вообще от региона и язык зависит - в Брюгге на голландском, Брюсселе - на французском, ближе к Германии - на немецком. И никто не умер. Все эти меры насильственной украиноязычности привели по отношению ко мне к одному следствию: телевидение не смотрю, только IP, радио не слушаю, записал в машину сборник, книги и интернет не читаю. Более того, принципиально стал общаться на русском с людьми, с которыми раньше пытался на украинском. Если им не нравится, перехожу на английский, сразу соглашаются. насилие отталкивает
В Брюссель французы не ломятся с оружием защищать франкоязычное население
lite написав:.. Он Ізраїль взагалі зумів відродити мертву мову, якою зараз розмовляють волоцюги на вулицях.
тем не менее, в Израиле не гнобят ни арабский, ни русский язык - в частных школах преподавание ведется беспрепятственно. В Бельгии вообще от региона и язык зависит - в Брюгге на голландском, Брюсселе - на французском, ближе к Германии - на немецком. И никто не умер. Все эти меры насильственной украиноязычности привели по отношению ко мне к одному следствию: телевидение не смотрю, только IP, радио не слушаю, записал в машину сборник, книги и интернет не читаю. Более того, принципиально стал общаться на русском с людьми, с которыми раньше пытался на украинском. Если им не нравится, перехожу на английский, сразу соглашаются. насилие отталкивает
В Брюссель французы не ломятся с оружием защищать франкоязычное население
А зачем им ломится, франкоязычное население вполне себя франкоязычит и в образовании и в госструктурах. Цивилизация.
sequence написав:Я не смотрю никакое ТВ - ни русское, ни украинское, ни СNN. Новости приходят через каналы телеграмма. Также не раздражает мова - у меня ребенок на ней любит говорить, чем ставит в тупик детей в Крыму, где сейчас отдыхае
А причина всьому - українізація, точніше, закон про мову, який почав діяти з учора.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.