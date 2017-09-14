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Закон про мову набрав
чинності: кого і на скільки...

Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:41

  dimo_0n написав:
  Giroi написав:Бельгия - федерация, Швейцария - конфедерация. Так что между Швейцарией и Украиной вообще ничего общего ни в географическом, ни в политическом, ни в экономическом аспекте. Мы не станем Швейцарией сколько языков бы мы не ввели.
Положительных примеров стран, в которых один государственный намного больше, чем мультиязычных. Хотя бы по той простой причине, что моноязычных стран больше.

Успешность не зависит от языка. Совсем.
Разруха - она в головах, а не в клазетах.


Бедная несчастная Австрия - вся на немецком разговаривает, а ведь "нема мови- нема нацii" :D
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 00:15

  freeze написав:
Giroi написав:dimo_0n

В Швейцарии русский государственный? Нет? Может швейцарский? Тоже нет? Тогда при чем здесь Швейцария к вопросу Украины?


Как пример страны, где счастливо уживаются многие языки и национальности, Швейцария довольно удачный пример.


В Швейцарії чотири корінних народи, відповідно 4 мови. В Україні московська говірка не мова корінного наріда, до 1654 рока про таку і не знали.
chieff
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 02:59

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

З точки зору демократії цей закон, звичайно, неправильний, але так склалося, що російська мова в перспективі загрожує самому існуванню української і тільки той, кого це не хвилює, цього не помічає. Країни Балтії теж критикували за їхню мовну політику, але це не завадило їм вступити до ЄС та НАТО. Вони теж стикнулися з такою ж проблемою, що і Україна. Українську мову загнали в резервації, де вона знаходиться і досі. Русифікація триває, суржик з'являється навіть у Західній Україні, особливо серед молоді. Українській мові нав'язали комплекс другорядності, неповноцінності та непридатності для науки і техніки, точних наук. Російська мова до Петра 1-го теж не мала наукових термінів та книжок, вони запозичувалися з німецької та голландської, російська академія наук до кінця 18 ст. майже повністю складалася з іноземців. Вся ця НЕПІДХОДЯЩІСТЬ укр. мови вона У ГОЛОВІ. Он Ізраїль взагалі зумів відродити мертву мову, якою зараз розмовляють волоцюги на вулицях.
lite
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 06:46

С интересом прочитал и должен констатировать, что в теме имеет место очередной рецидив совка, когда вместо того, что заинтересовать наказывают, а несогласных объявляют агентами мирового империализма. Вместо того, чтобы прививать людям реальную любовь к украинскому, их заставляют демонстрировать уважение и пофиг, что там они на самом деле думают
По ходу, украинская демократия закончилась вместе с Ющенко, который оказался не очень орошим президентом, но хоть пытался прививать какие-то европейские нормы
А дальше заколосилось привычное "держать и не пущать". И самое печальное - что это распространено в том числе и среди рядовых пользователей интернета, декларирующих, что они за европейскую Украину
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 07:25

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  PasserBy написав:А дальше заколосилось привычное "держать и не пущать".
Да ладно!
Сколько вони было когда ввели квоты на для радиостанций! Мол караул нету же современных песен на украинском...

Сейчас я наблюдаю результат "держать и не пущать": полно качественной музыки на украинском языке. Был спрос - появилось предложение. Лично я результатом доволен.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 08:47

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  Igorten написав:Бросают еще может с десяток песен для разнобразия.
Чувствуется экспертная оценка знатока радиоэфира :D

Хотите слушать Алегрову и Киркорова? Не жадничайте $5 на эпл или гугл мюзик.
И не стройте ущемленных из себя.
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  Подолянин написав:
  PasserBy написав:А дальше заколосилось привычное "держать и не пущать".
Да ладно!
Сколько вони было когда ввели квоты на для радиостанций! Мол караул нету же современных песен на украинском...

Сейчас я наблюдаю результат "держать и не пущать": полно качественной музыки на украинском языке. Был спрос - появилось предложение. Лично я результатом доволен.


После введения квот в принципе перестал слушать радио, благо в интернете полно качественной мировой музыки, скачивай слушай без всяких квот. Так что я тоже доволен результатом для себя.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:10

  sequence написав:
  lite написав:.. Он Ізраїль взагалі зумів відродити мертву мову, якою зараз розмовляють волоцюги на вулицях.

тем не менее, в Израиле не гнобят ни арабский, ни русский язык - в частных школах преподавание ведется беспрепятственно. В Бельгии вообще от региона и язык зависит - в Брюгге на голландском, Брюсселе - на французском, ближе к Германии - на немецком. И никто не умер.
Все эти меры насильственной украиноязычности привели по отношению ко мне к одному следствию: телевидение не смотрю, только IP, радио не слушаю, записал в машину сборник, книги и интернет не читаю. Более того, принципиально стал общаться на русском с людьми, с которыми раньше пытался на украинском. Если им не нравится, перехожу на английский, сразу соглашаются.
насилие отталкивает

В Брюссель французы не ломятся с оружием защищать франкоязычное население
vetalok
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:14

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

vetalok написав:
  sequence написав:
  lite написав:.. Он Ізраїль взагалі зумів відродити мертву мову, якою зараз розмовляють волоцюги на вулицях.

тем не менее, в Израиле не гнобят ни арабский, ни русский язык - в частных школах преподавание ведется беспрепятственно. В Бельгии вообще от региона и язык зависит - в Брюгге на голландском, Брюсселе - на французском, ближе к Германии - на немецком. И никто не умер.
Все эти меры насильственной украиноязычности привели по отношению ко мне к одному следствию: телевидение не смотрю, только IP, радио не слушаю, записал в машину сборник, книги и интернет не читаю. Более того, принципиально стал общаться на русском с людьми, с которыми раньше пытался на украинском. Если им не нравится, перехожу на английский, сразу соглашаются.
насилие отталкивает

В Брюссель французы не ломятся с оружием защищать франкоязычное население


А зачем им ломится, франкоязычное население вполне себя франкоязычит и в образовании и в госструктурах.
Цивилизация.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:33

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  sequence написав:Я не смотрю никакое ТВ - ни русское, ни украинское, ни СNN. Новости приходят через каналы телеграмма.
Также не раздражает мова - у меня ребенок на ней любит говорить, чем ставит в тупик детей в Крыму, где сейчас отдыхае

А причина всьому - українізація, точніше, закон про мову, який почав діяти з учора. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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