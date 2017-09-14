Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

sequence написав:

lite написав: .. Он Ізраїль взагалі зумів відродити мертву мову, якою зараз розмовляють волоцюги на вулицях. .. Он Ізраїль взагалі зумів відродити мертву мову, якою зараз розмовляють волоцюги на вулицях.

тем не менее, в Израиле не гнобят ни арабский, ни русский язык - в частных школах преподавание ведется беспрепятственно. В Бельгии вообще от региона и язык зависит - в Брюгге на голландском, Брюсселе - на французском, ближе к Германии - на немецком. И никто не умер.Все эти меры насильственной украиноязычности привели по отношению ко мне к одному следствию: телевидение не смотрю, только IP, радио не слушаю, записал в машину сборник, книги и интернет не читаю. Более того, принципиально стал общаться на русском с людьми, с которыми раньше пытался на украинском. Если им не нравится, перехожу на английский, сразу соглашаются.насилие отталкивает