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Закон про мову набрав
чинності: кого і на скільки...

Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:54

  lapay написав:
  sequence написав:Я не смотрю никакое ТВ - ни русское, ни украинское, ни СNN. Новости приходят через каналы телеграмма.
Также не раздражает мова - у меня ребенок на ней любит говорить, чем ставит в тупик детей в Крыму, где сейчас отдыхае

А причина всьому - українізація, точніше, закон про мову, який почав діяти з учора. :)

не, причиной всего являются бабушки, как носители языка :)
а законы, не оставляющие людям выбора, я презираю
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:01

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  sequence написав:а законы, не оставляющие людям выбора, я презираю

Відповідно, і податки не плачу, а ховаюсь в офшорах. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:04

  lapay написав:
  sequence написав:а законы, не оставляющие людям выбора, я презираю

Відповідно, і податки не плачу, а ховаюсь в офшорах. :)

ну это вы бы лучше своему бывшему начальнику предъявили, со всяким панамскими "слепыми" трастами. Или его трогать уже не можна, бо жалко седого сдуревшего затравленного старика?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:12

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  sequence написав:ну это вы бы лучше своему бывшему начальнику предъявили, со всяким панамскими "слепыми" трастами.

В мене немає начальника. Я ше ні разу не вимагав, щоб мені відповідали українською, але все буває в перше. Уявляю, що було б, якби в Татарстані держслужбовець відмовився відповідати російською.
Українська державна, відповідно, вона має приоритет, і її треба знати, особливо держслужбовцям.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:13

В общем все как всегда, было обсуждение, потом подтянулись "старые кадры" и тема скатилась в разряд эмоциональных испражнений.
Igorten
 
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  Подолянин написав:Сейчас я наблюдаю результат "держать и не пущать": полно качественной музыки на украинском языке. Был спрос - появилось предложение. Лично я результатом доволен.


Можете образцы качественной украинской музыки привести?
А то я все, что ни слушаю, вторично и провинциально.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:17

  lapay написав:..
В мене немає начальника. ..

как так - до сих пор не пристроились? Жаль! Мой совет, устраивайтесь в реальный сектор, там хоть и работать придется, но гомном поливать никого не придется, ни отмываться.. В Киеве помогу вам найти работу на 13-15 тыс. простым грузчиком: и в форму придёте и дурное в голову не лезет
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:23

  Igorten написав:В общем все как всегда, было обсуждение, потом подтянулись "старые кадры" и тема скатилась в разряд эмоциональных испражнений.

Я больше не буду. Напугала скорость демократии, с которой затирают мои невинные посты. Пожалуй, пришло время поработать "в реальном секторе"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:24

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  sequence написав:как так - до сих пор не пристроились? Жаль!

З чого такий висновок? В мене немає начальника останні 27 років.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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