lapay написав:
А причина всьому - українізація, точніше, закон про мову, який почав діяти з учора.
не, причиной всего являются бабушки, как носители языка
а законы, не оставляющие людям выбора, я презираю
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:54
не, причиной всего являются бабушки, как носители языка
а законы, не оставляющие людям выбора, я презираю
Додано: Сер 17 лип, 2019 10:01
Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
Відповідно, і податки не плачу, а ховаюсь в офшорах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 17 лип, 2019 10:04
ну это вы бы лучше своему бывшему начальнику предъявили, со всяким панамскими "слепыми" трастами. Или его трогать уже не можна, бо жалко седого сдуревшего затравленного старика?
Додано: Сер 17 лип, 2019 10:12
Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
В мене немає начальника. Я ше ні разу не вимагав, щоб мені відповідали українською, але все буває в перше. Уявляю, що було б, якби в Татарстані держслужбовець відмовився відповідати російською.
Українська державна, відповідно, вона має приоритет, і її треба знати, особливо держслужбовцям.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 17 лип, 2019 10:13
В общем все как всегда, было обсуждение, потом подтянулись "старые кадры" и тема скатилась в разряд эмоциональных испражнений.
Додано: Сер 17 лип, 2019 10:13
Можете образцы качественной украинской музыки привести?
А то я все, что ни слушаю, вторично и провинциально.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 17 лип, 2019 10:17
как так - до сих пор не пристроились? Жаль! Мой совет, устраивайтесь в реальный сектор, там хоть и работать придется, но гомном поливать никого не придется, ни отмываться.. В Киеве помогу вам найти работу на 13-15 тыс. простым грузчиком: и в форму придёте и дурное в голову не лезет
Додано: Сер 17 лип, 2019 10:23
Додано: Сер 17 лип, 2019 10:24
Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
З чого такий висновок? В мене немає начальника останні 27 років.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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