282 страницы, изучаем, все же остальное у нас в шоколаде, дурное дело не хитрое
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 10:54
Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
282 страницы, изучаем, все же остальное у нас в шоколаде, дурное дело не хитрое
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:01
1. Шановні представники московської національної меншини, що розповідають про свої права та утиски московського населення України. Ніхто не відбирає вашого права розмовляти своєю мовою, але у вас немає права нав'язувати вашу мову іншим. Наразі ви створили таку собі малоросію на території України, де почуваєтеся вільно, в той час як ми, українці, живемо ніби в окупації. Заїжджим громадянам московії комфортніше перебувати в українських містах ніж нам, українцям. Питання таке — якщо ви дійсно сповідуєте демократичні цінності, чому нав'язування українцям московського язика ви вважаєте нормальним? Я як українець хочу мати право не знати московського язика. Хочу мати можливість прийти до державної установи, магазину, ресторану та отримати обслуговування українською мовою. Хочу мати можливість віддати дитину в дитячий садок, де вона буде спілкуватися з українськими дітьми, далі віддати в українську школу, український виш і щоб вона могла отримати роботу, де їй не треба знати московського язика.
2.
По-перше, немає швейцарської мови, по-друге, Швейцарія це конфедерація, де в кожному кантоні своя офіційна мова, або декілька, але в більшості все ж таки одна мова. Цікаво, ви, хто наводить приклад, уявляєте, приміром, щоб німецькомовний громадянин кантону, де офіційною мовою є німецька, прийшов, скажімо, до держустанови і йому співробітник казав, скажімо, французькою, що то його рідна мова, а німецькою він розмовляти не хоче і далі бла-бла-бла про права меншин і далі по тексту, який ми часто чуємо від московської національної меншини в Україні?
3. Тут є міркування про те, чи може Україна бути економічно успішною країною без української мови. Я вважаю, що питання некоректне, бо Україна не може бути країною без української мови. Чи можливо, щоб на території сучасної України була розвинена економіка без української мови? В принципі, так, можливо, але це не буде Україна. Це буде приблизно як в Білорусі з поступовим неминучим об'єднанням з московією. Гадаю, ні в кого тут немає сумнівів, що московія прагне окупувати всю територію України, тож просто бути "московією2" не об'єднавшись з "московією1" не вийде.
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:15
Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
Зря я конечно пишу, это бесполезно, но ... хочется. Начнем, о каком московском языке идет речь (не, я понимаю что все русское у вас вызывает рвотных рефлекс, но там огромное количество нормальных вменяемых людей) ? О каком навязывании российского языка идет речь, если он является родным для миллионов граждан Украины ? Кто вам рассказал про " без української мови", кто то из присутствующих призывает ее отменить, запретить ? Таки разруха в головах, ничего нового.
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:19
Я вам написав про яке саме нав'язування йде мова. Те, що ви не хочете цього помічати не означає, що цього немає. Наприклад, я приходжу до держустанови, магазину, ресторану і мене зустрічають московським язиком. Питання — чому я маю знати московський язик для того, щоб жити в Україні?
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:24
0mage0 Ну я же говорил, бесполезно Моя твоя не понимать
Востаннє редагувалось Igorten в Сер 17 лип, 2019 11:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:25
Было когда то постановление, чтоб было в эфире 25% песен на украинском.
В результате, лично я, начал слушать радио в машине, через интернет. Сейчас даже если отменят, я уже не перейду на обычное радио. Через инет и качество лучше, и исполнители, и рекламы меньше.
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:28
Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
Закон про Мову захищає україномовну меншину Східної України. Захищати інши меншини повинен інший закон "Про мови нацменшин", але він ще не прийнятий. Скоріше за все, цей закон не буде захищати російськомовну меншину Західної України. Бо самі винні зі своїм "руськім міром".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:38
Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
Насильно насаджали окупанти - Річ Посполита, Московія, ми лише вводимо квоти і підримку "місцевого виробника". Те, що в "місцеві виробники" не потрапила російська мова - дякуйте російськомовним колаборантам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:40
Мне другое непонятно. Вопрос языка в деле Луганска, Донецка, Крыма широко использовался Россией в своих темных делах. Зачем наши им помогают ...
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:43
lapay
Вот-вот, они насаждали в прошлом, вы насаждаете сейчас. И в чем разница между вами и ими в таком случае? делаете прублемы на пустом месте. Лучше бы о людях подумали.
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