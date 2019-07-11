Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

Додано: Сер 17 лип, 2019 11:01

freeze написав: Як приклад країни, де щасливо уживаються багато мов і національності, Швейцарія досить вдалий приклад. Як приклад країни, де щасливо уживаються багато мов і національності, Швейцарія досить вдалий приклад.

1. Шановні представники московської національної меншини, що розповідають про свої права та утиски московського населення України. Ніхто не відбирає вашого права розмовляти своєю мовою, але у вас немає права нав'язувати вашу мову іншим. Наразі ви створили таку собі малоросію на території України, де почуваєтеся вільно, в той час як ми, українці, живемо ніби в окупації. Заїжджим громадянам московії комфортніше перебувати в українських містах ніж нам, українцям. Питання таке — якщо ви дійсно сповідуєте демократичні цінності, чому нав'язування українцям московського язика ви вважаєте нормальним? Я як українець хочу мати право не знати московського язика. Хочу мати можливість прийти до державної установи, магазину, ресторану та отримати обслуговування українською мовою. Хочу мати можливість віддати дитину в дитячий садок, де вона буде спілкуватися з українськими дітьми, далі віддати в українську школу, український виш і щоб вона могла отримати роботу, де їй не треба знати московського язика.2.По-перше, немає швейцарської мови, по-друге, Швейцарія це конфедерація, де в кожному кантоні своя офіційна мова, або декілька, але в більшості все ж таки одна мова. Цікаво, ви, хто наводить приклад, уявляєте, приміром, щоб німецькомовний громадянин кантону, де офіційною мовою є німецька, прийшов, скажімо, до держустанови і йому співробітник казав, скажімо, французькою, що то його рідна мова, а німецькою він розмовляти не хоче і далі бла-бла-бла про права меншин і далі по тексту, який ми часто чуємо від московської національної меншини в Україні?3. Тут є міркування про те, чи може Україна бути економічно успішною країною без української мови. Я вважаю, що питання некоректне, бо Україна не може бути країною без української мови. Чи можливо, щоб на території сучасної України була розвинена економіка без української мови? В принципі, так, можливо, але це не буде Україна. Це буде приблизно як в Білорусі з поступовим неминучим об'єднанням з московією. Гадаю, ні в кого тут немає сумнівів, що московія прагне окупувати всю територію України, тож просто бути "московією2" не об'єднавшись з "московією1" не вийде.