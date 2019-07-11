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Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:45
lapay написав:
...
.. Захищати інши меншини повинен інший закон "Про мови нацменшин", але він ще не прийнятий. Скоріше за все, цей закон не буде захищати російськомовну меншину Західної України. Бо самі винні зі своїм "руськім міром".
блин, ну вы и ржачный субъект.
Тут еще надо разобраться, кто и где "мовна мэншына"
На днях мы в Киеве в своей аудитории постоянных клиентов (более 15 тыс.) проводили анонимный невинный опрос - на каком языке вести сайт.
Угадайте результат - о, защитник сивых и обездоленных!
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Додано: Сер 17 лип, 2019 11:46
Украина большая страна и здесь живут много национальностей - если силой продавливать, то могут быть проблемы. Потом опять будете искать виноватых.
А виноваты пианисты из ВР.
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blueiceua
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Додано: Сер 17 лип, 2019 11:48
blueiceua написав:
Вот-вот, они насаждали в прошлом, вы насаждаете сейчас. И в чем разница между вами и ими в таком случае? делаете прублемы на пустом месте. Лучше бы о людях подумали.
У російськомовних було 28 років, щоб вивчити українську. Частина з них цього не зробила, не сприймає ні української мови, ні української держави. Більше того, найбільш активні з них взяли в руки зброю проти держави Україна.
Кожна дія має наслідки. От ці наслідки і настали у вигляді второсортності вже російської мови.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Сер 17 лип, 2019 11:51
lapay написав:
.. у вигляді второсортності вже російської мови.
что не пост, то шедевр.. Возвращение Лепэна в большую политику!
вам бы в баню стоило сходить, бо плавно Геббельсом попахивать начало
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Додано: Сер 17 лип, 2019 11:51
sequence написав:
На днях мы в Киеве в своей аудитории постоянных клиентов (более 15 тыс.) проводили анонимный невинный опрос - на каком языке вести сайт.
Угадайте результат - о, защитник сивых и обездоленных!
На тому "язиці", що і раніше, бо люди не люблять радикальних змін, а мовне питання ще більш консервативне, ніж релігія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Сер 17 лип, 2019 11:53
sequence написав: lapay написав:
.. у вигляді второсортності вже російської мови.
что не пост, то шедевр.. Возвращение Лепэна в большую политику!
вам бы в баню стоило сходить, бо плавно Геббельсом попахивать начало
Якщо мова "держави-окупанта" має такі самі права, як і мови інших нацменшим - то чого ватани так верещать?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Сер 17 лип, 2019 12:01
lapay написав:
то чого ватани так верещать
Ну что можно было еще ожидать кроме оскорблений
Закономерный итог. Так что там писали о объединяющем эффекте ...
Почему то в контексте языка вспомнилась речь Порошенко : Сочетание синего и желтого цветов, символизировавших украинский флаг, советский режим считал большим криминалом. Теперь таже хрень но с языком. Ладно нужно же то хоть часть избирателей чем то привлечь, а вторую отвлечь от насущных проблем
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Додано: Сер 17 лип, 2019 12:08
lapay написав: blueiceua написав:
Вот-вот, они насаждали в прошлом, вы насаждаете сейчас. И в чем разница между вами и ими в таком случае? делаете прублемы на пустом месте. Лучше бы о людях подумали.
У російськомовних було 28 років, щоб вивчити українську. Частина з них цього не зробила, не сприймає ні української мови, ні української держави. Більше того, найбільш активні з них взяли в руки зброю проти держави Україна.
Кожна дія має наслідки. От ці наслідки і настали у вигляді второсортності вже російської мови.
После некоторого отсутствия на форуме - ЭТО ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ.
До сих пор утверждалось, что с ВСУ воюют исключительно российско-террористические войска
(слово-то какое, жаль что его изобретатель уже не с нами.)
А ведь ситуация предельно проста - статус кво Донбасса затягивается (согласитесь, Крым уже ушел безвозвратно, и призывать его вернуться в состав Украины - все равно, что звать туда курян или ростовчан). Еще лет 5, и на Донбассе подрастет целое поколение, для которого Украина будет абсолютно чужой страной, прежде всего ментально. При этом разговаривать с населением ЛНДР никто и не собирается (если не брать во внимание язык минометов и орудий), и пропасть только углубляется.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 12:11
lapay написав:
..
На тому "язиці", що і раніше, бо люди не люблять радикальних змін, а мовне питання ще більш консервативне, ніж релігія.
нет Лепэн, мой бизнес - вне политики. У нас он был "при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом""
Опрашивали анонимно клиентов в Киеве и области - получилось как-то неудобно. Столица такой страны и ай-ай-ай!
Если столица говорит на русском, я боюсь спросить за Левобережную/Южную Украину
Да и Чернигов фифти/фифти
Реально, преимущественно западное (но, сцуко, пассионарное!) меньшинство хочет рассказать мне, как жить и на каком языке говорить.
ну несправедливо же, Лепэн!
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Додано: Сер 17 лип, 2019 12:19
Волгарь написав:
..российско-террористические войска..
так а чо, Лепэн себе не противоречит, он ведь считает всех русскоязычных второсортными террористами? ну, я так понял
Давно его не было слышно, аж соскучился
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