Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

Волгарь написав:
После некоторого отсутствия на форуме - ЭТО ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ.
До сих пор утверждалось, что с ВСУ воюют исключительно российско-террористические войска (слово-то какое, жаль что его изобретатель уже не с нами.)
Так терористи і є місцевою складовою двох корпусів.
sequence написав:
Реально, преимущественно западное (но, сцуко, пассионарное!) меньшинство хочет рассказать мне, как жить и на каком языке говорить.
ну несправедливо же, Лепэн!
Так прибалтійські негри теж вважають, що несправедливо. З їх точки зору справедливо, що за роки радянської окупації російськомовна меншість Прибалтики стала, чомусь, більшістю, а от зворотній процес несправеливий. Те саме було і під час радянської окупації України.
Так що скажіть "дякую", що ми ще не запустили зворотній процес на повну, як Прибалти, але хоч почали рухатись...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.