В Україні українців було 80%, зараз ще більше. Тому і мовне співвідношення повинно бути таким же. Що, знову не справедливо?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лип, 2019 12:45
Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
В Україні українців було 80%, зараз ще більше. Тому і мовне співвідношення повинно бути таким же. Що, знову не справедливо?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 17 лип, 2019 12:46
Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
Точно. Не знаю і не хочу знати українську - це типовий совок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 17 лип, 2019 12:48
Це взагалі жахливе нахабство і зухвалість — окупувати країну, винищити половину українців, заселити москвинів, а потім розповідати, що "московський язик є рідним для мільйонів громадян" і що вони мають якісь там права.
Додано: Сер 17 лип, 2019 12:52
Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
Востаннє редагувалось Igorten в Сер 17 лип, 2019 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 лип, 2019 12:57
Було це офіційно оголошено, чи ні, сподіваюся, ви не будете сперечатися з тим, що в ссср українська мова була не те, що другим сортом, а, певно, третім. Хоча для вас вона і зараз такою є
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:02
Что-то мне подсказывает, что истории могут повторяться и подобный "успех" не так далек, как кажется.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:06
Якщо ви маєте на увазі Другу світову війну, то кількість загиблих українців в ній обчислювалася мільйонами, не в останню чергу через те, що українців кидали в бій без підготовки й навіть без форми, без озброєння, шукайте "Чорнопіджачники".
Так само мільйонами обчислюється кількість жертв московського режиму серед українців. Хоча не розумію, до чого тут це порівняння?
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:25
простите, а чего вы перекручиваете историю "окупуваты/засилыты/зныщыти"? когда и что оккупировали? УНР в 1920 году? Так это не было независимым образованием по сути. Казаков при Екатерине? Тем более.. Аннексии имеют место только в современнейшей истории. И если в составе Российской империи Украина(Малороссия) была провинцией, с которой все, включая самого известного "украинского" поэта валили, то в составе послевоенного СССР Украина была очень даже весомой частью. Половина состава Политбюро и некоторые генсеки имели украинские корни и не обижали.
В райцентре Полтавской области, где поначалу жили родители, из 8 школ была только одна русская. Все учебники, местные газеты и т.д.
Чо вам не так?
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:35
Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
Так чого ж зараз російскомовних половина, коли їх бул проценти при УНР? От тому і прийняли закон про Мову.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:36
Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
Оккупант оккупант кричали они, дядя Петя покупает запчасти к военной технике и солярку у Оккупанта и отправляет крикунов на убой. Зато вира мова и мятные конфетки.
|