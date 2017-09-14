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Закон про мову набрав
чинності: кого і на скільки...

Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
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  #<1 ... 78910>
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:45

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  Волгарь написав:. В 1990-ом - в Эстонии эстонцев было 2/3, в Латвии латышей -55%, в Литве литовцев - около 85%

В Україні українців було 80%, зараз ще більше. Тому і мовне співвідношення повинно бути таким же. Що, знову не справедливо? :shock:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:46

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  PasserBy написав:Совок - это, в первую очередь, менталитет.

Точно. Не знаю і не хочу знати українську - це типовий совок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:48

  Igorten написав:Про який нав'язуванні російської мови йдеться, якщо вона є рідною для мільйонів громадян України?

Це взагалі жахливе нахабство і зухвалість — окупувати країну, винищити половину українців, заселити москвинів, а потім розповідати, що "московський язик є рідним для мільйонів громадян" і що вони мають якісь там права.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:52

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  lapay написав:Точно. Не знаю і не хочу знати українську - це типовий совок.


  0mage0 написав:
Це взагалі жахливе нахабство і зухвалість — окупувати країну, винищити половину українців, заселити москвинів, а потім розповідати, що "московський язик є рідним для мільйонів громадян" і що вони мають якісь там права.


Востаннє редагувалось Igorten в Сер 17 лип, 2019 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:57

  PasserBy написав:Хоча навіть в СРСР не додумалися оголосити німецький, український чи англійську мову другим сортом, тому що хтось воював з СРСР, а хтось був "найбільш вірогідним супротивником"

Було це офіційно оголошено, чи ні, сподіваюся, ви не будете сперечатися з тим, що в ссср українська мова була не те, що другим сортом, а, певно, третім. Хоча для вас вона і зараз такою є :(
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:02

  sequence написав:
  lapay написав:..зворотній процес на повну, як Прибалти, але хоч почали рухатись...

прибалты, как закончат процесс, может оказаться, что некому говорить уже ни на каком языке. Коль половина прибалтов уже перевезли семьи и свободно говорят, кто на английском с ирландским акцентом, кто на немецком и т.д.

Что-то мне подсказывает, что истории могут повторяться и подобный "успех" не так далек, как кажется.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:06

  sequence написав:О-о-о, ще один Геббельс на підході.
А ну-ка, розкажіть мені, хто там більше українців винищив - російські чи німці в ВВВ?
У мене обидві бабусі українки, обидва діда російські. Після війни просто мужиків на Україні не залишилося (хіба що на Заході самі знаєте кого) - значить, Сталін винен? Сталін, собака, теж поклав багато, що українців, що росіян, що казахів, але цифри відрізняються на порядки

Якщо ви маєте на увазі Другу світову війну, то кількість загиблих українців в ній обчислювалася мільйонами, не в останню чергу через те, що українців кидали в бій без підготовки й навіть без форми, без озброєння, шукайте "Чорнопіджачники".
Так само мільйонами обчислюється кількість жертв московського режиму серед українців. Хоча не розумію, до чого тут це порівняння?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:25

  0mage0 написав:
  sequence написав:О-о-о, ще один Геббельс на підході.
А ну-ка, розкажіть мені, хто там більше українців винищив - російські чи німці в ВВВ?
У мене обидві бабусі українки, обидва діда російські. Після війни просто мужиків на Україні не залишилося (хіба що на Заході самі знаєте кого) - значить, Сталін винен? Сталін, собака, теж поклав багато, що українців, що росіян, що казахів, але цифри відрізняються на порядки

Якщо ви маєте на увазі Другу світову війну, то кількість загиблих українців в ній обчислювалася мільйонами, не в останню чергу через те, що українців кидали в бій без підготовки й навіть без форми, без озброєння, шукайте "Чорнопіджачники".
Так само мільйонами обчислюється кількість жертв московського режиму серед українців. Хоча не розумію, до чого тут це порівняння?
простите, а чего вы перекручиваете историю "окупуваты/засилыты/зныщыти"? когда и что оккупировали? УНР в 1920 году? Так это не было независимым образованием по сути. Казаков при Екатерине? Тем более.. Аннексии имеют место только в современнейшей истории. И если в составе Российской империи Украина(Малороссия) была провинцией, с которой все, включая самого известного "украинского" поэта валили, то в составе послевоенного СССР Украина была очень даже весомой частью. Половина состава Политбюро и некоторые генсеки имели украинские корни и не обижали.
В райцентре Полтавской области, где поначалу жили родители, из 8 школ была только одна русская. Все учебники, местные газеты и т.д.
Чо вам не так?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:35

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  sequence написав:Аннексии имеют место только в современнейшей истории. И если в составе Российской империи Украина(Малороссия) была провинцией, с которой все, включая самого известного "украинского" поэта валили, то в составе послевоенного СССР Украина была очень даже весомой частью. Половина состава Политбюро и некоторые генсеки имели украинские корни и не обижали.
В райцентре Полтавской области, где поначалу жили родители, из 8 школ была только одна русская. Все учебники, местные газеты и т.д.

Так чого ж зараз російскомовних половина, коли їх бул проценти при УНР? От тому і прийняли закон про Мову.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:36

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

Оккупант оккупант кричали они, дядя Петя покупает запчасти к военной технике и солярку у Оккупанта и отправляет крикунов на убой. Зато вира мова и мятные конфетки.
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