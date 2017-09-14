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Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:41
lapay написав:
..
Так чого ж зараз російскомовних половина, коли їх бул проценти при УНР? От тому і прийняли закон про Мову.
это модно было в больших городах. Модно говорить на русском - украиноязычных, которые говорили на корявом суржике, называли селюками. Уж вам то не знать? - настрадались, поди!
Скоро будет модно, скажем, на английском - язык начальства из метрополии надо знать! Не правда ли? Будете со мной аглицком шпрехать, да, Лепэн?
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Додано: Сер 17 лип, 2019 13:46
sequence написав:
это модно было в больших городах. Модно говорить на русском - украиноязычных, которые говорили на корявом суржике, называли селюками. Уж вам то не знать? - настрадались, поди!
Скоро будет модно, скажем, на английском - язык начальства из метрополии надо знать! Не правда ли? Будете со мной аглицком шпрехать, да, Лепэн?
Так в європах англійська давно в моді, там навіть більшість німців чи шведів балакають виключно англійською і в них чортикі вискакують з очей, коли в них хтось щось питає німецькою чи шведською, адже американська окупація була.
Може вже досить дурника включати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 13:51
sequence написав:
lapay написав:
..
Так чого ж зараз російскомовних половина, коли їх бул проценти при УНР? От тому і прийняли закон про Мову.
это модно было в больших городах. Модно говорить на русском - украиноязычных, которые говорили на корявом суржике, называли селюками. Уж вам то не знать? - настрадались, поди!
Повальная миграция выявила, что все это не в прошлом. И приезжающие в города ЗУ с удаленных сел, на перевалочные квартиры своих родственников благополучно или нет съехавших в места с лучшей жизнью часто поражаешься, что даже зная язык абсолютно невозможно понять подобного собеседника. И начинать возрождение нужно не с русского говорящих, а с суахили подобных наречий, прививая истинность литературного украинского языка, о котором многие даже не слышали.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 13:52
lapay написав:
Так в європах англійська давно в моді..
Лепэн, вы что-то путаете. Когда страна сама себе на жизнь зарабатывает, то ведет независимую политику, в т.ч. языковую.
В другом случае, когда ходишь клянчишь у всех деньги, военную технику и т.д., то клянчить нужно уметь на языке донора.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 13:58
sequence написав:
Когда страна сама себе на жизнь зарабатывает, то ведет независимую политику, в т.ч. языковую.
В другом случае, когда ходишь клянчишь у всех деньги, военную технику и т.д., то клянчить нужно уметь на языке донора.
Знову дурника включили. УРСР була самодостотньою (по тім цінам), у складі СРСР, а русифікація йшла небаченими темпами.
Як насильно була русифікація тоді, так і зараз йде зворотній процес, хоч і повільно, але не абсолютно демократично, що цілком справедливо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:07
lapay написав:
..так і зараз йде зворотній процес, хоч і повільно, але не абсолютно демократично, що цілком справедливо.
у вас шизофрения, однако, уважаемый собеседник.
Не бывает насильственной демократии - это антонимы. Ну разве что ваши начальники из США научили??
Язык метрополий всегда доминировал в местах компактного проживания населения. И СССР не насильственно, а как раз очень-очень мягкую политику проводил, без всяких изъятий украинской литературы из библиотек, закрытия школ и т.д. Канал УТ-1 (или как он раньше назывался) и радиоточки всегда вещали на украинском языке. В прайм-тайм, так точно.
Сколько вам лет простите? - вы застали СССР в сознательном возрасте вообще?
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:15
sequence
Та перестаньте вы "кормить" собеседника, там же "Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.", как бы диагноз прописан весьма точно
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:19
Igorten написав:sequence
Та перестаньте вы "кормить" собеседника, там же "Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.", как бы диагноз прописан весьма точно
я по нем соскучился, он пропадал где-то долго. Среди порохоботов, он один из немногих экземпляров, что сравнительно редко хамят и, изредко, весьма грамотно доносит свою позицию.
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