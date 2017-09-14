RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Закон про мову набрав
чинності: кого і на скільки...

Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112>
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:39

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  sequence написав:а как же индЕйцы в Северной Америке?

В індіаців є своя держава? Для неуважних нагадаю, що я казав про Європу, а не про Америку чи Африку.
Видавлять російську, як і московську церкву, потихенку чи чарівними підсрачниками, але видавлять, бо це неминучий і об'єктивний процес.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8156
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1058 раз.
Подякували: 1139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:55

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  lapay написав:Якщо мова "держави-окупанта" має такі самі права, як і мови інших нацменшим

тобто німці, які вбивали дідусів якихось 70+ років у зад - це норм? А держава-сусід-окупант це щось друге? Історія завжди буде все міняти. Якихось пів століття, і онуки можуть жити у зовсім іншому світі. Таке життя. Но ті, хто вбивав дідусів, зараз очікують доглядальників з України, які за три копійки миють їм сраки. отака ось правда. Гірка, но яка е.
dimo_0n
 
Повідомлень: 94
З нами з: 21.10.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:00

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  dimo_0n написав:тобто німці, які вбивали дідусів якихось 70+ років у зад - це норм? А держава-сусід-окупант це щось друге?

Кожна наступна війна витісняє попередню. Німецьку, після війни, вивчали в кожній школі, хоч самих німців, під час війни, репресували, як і японців в США.
В нас до репресій не дійшло, а обмеження ворожого впливу є, в тому числі і через мову.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8156
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1058 раз.
Подякували: 1139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:02

  dimo_0n написав:
  lapay написав:Якщо мова "держави-окупанта" має такі самі права, як і мови інших нацменшим

тобто німці, які вбивали дідусів якихось 70+ років у зад - це норм? А держава-сусід-окупант це щось друге? Історія завжди буде все міняти. Якихось пів століття, і онуки можуть жити у зовсім іншому світі. Таке життя. Но ті, хто вбивав дідусів, зараз очікують доглядальників з України, які за три копійки миють їм сраки. отака ось правда. Гірка, но яка е.

Німці засудили режим Гітлера, а москвини продовжують пишатися тим, що окупували Україну і хочуть повторити це.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2100
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:07

  lapay написав:
  sequence написав:Когда страна сама себе на жизнь зарабатывает, то ведет независимую политику, в т.ч. языковую.
В другом случае, когда ходишь клянчишь у всех деньги, военную технику и т.д., то клянчить нужно уметь на языке донора.

Знову дурника включили. УРСР була самодостотньою (по тім цінам), у складі СРСР, а русифікація йшла небаченими темпами.
Як насильно була русифікація тоді, так і зараз йде зворотній процес, хоч і повільно, але не абсолютно демократично, що цілком справедливо.

Стенограммы заседаний Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б) 1923-1938 гг. Москва. РОССПЭН. 2007. Том 2 1926-1927 гг. Стр. 27-54
14 июня 1926 г.
Межлаук:
Приходится сталкиваться с общими этими тенденциями, которые ослабляют использование технического персонала. Мероприятия, которые мы предложили этим приказом, безусловно, дают почву для разрешения этого вопроса. Второй элемент — это трудности разворачивания, связанные с промышленностью, расположенной в национальных республиках. На Украине мы встречаем величайшее противодействие техников и при попытке украинизации имеем бегство их оттуда в РСФСР и другие части нашего Союза. Это очень затрудняет работу и пополнение. Мы имеем там максимальный недобор.

http://istmat.info/node/61076
Кстати, именно по этой причине - УКРАИНИЗАЦИИ, русская литература обогатилась целой плеядой уроженцев Одессы, перебравшихся в начале 20-х в Москву - Ильфом, Петровым, Катаевым, Олешей, Багрицким.
Как видим, 93 гшода назад тенденция была прямо противоположной. И об этом не стеснялись заявлять на заседании Политбюро ЦК ВКП(б)
Волгарь
 
Повідомлень: 6818
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:12

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  Волгарь написав:Кстати, именно по этой причине - УКРАИНИЗАЦИИ, русская литература обогатилась целой плеядой уроженцев Одессы, перебравшихся в начале 20-х в Москву - Ильфом, Петровым, Катаевым, Олешей, Багрицким.
Как видим, 93 гшода назад тенденция была прямо противоположной. И об этом не стеснялись заявлять на заседании Политбюро ЦК ВКП(б)

Українцям не було куди бігти від русифікації, як і прибалтам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8156
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1058 раз.
Подякували: 1139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:21

Хороший пример привет ольгинский бот :lol: :lol:

Сначала в Украину навезли с северо-востока голытьбу которая не факт что на русском говорила а потом жалуются на трудности "украинизации".
Как всегда - вранье и перекручивание фактов.
Подолянин
 
Повідомлень: 595
З нами з: 25.05.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:34

  lapay написав:
  Волгарь написав:Кстати, именно по этой причине - УКРАИНИЗАЦИИ, русская литература обогатилась целой плеядой уроженцев Одессы, перебравшихся в начале 20-х в Москву - Ильфом, Петровым, Катаевым, Олешей, Багрицким.
Как видим, 93 гшода назад тенденция была прямо противоположной. И об этом не стеснялись заявлять на заседании Политбюро ЦК ВКП(б)

Українцям не було куди бігти від русифікації, як і прибалтам.

Вы ошибаетесь - в 46-47-ом в Европе насчитывалось до 3 млн. перемещенных лиц-бывших граждан СССР. В большинстве как раз украинцев и прибалтов.
А эту цитату я привел, чтобы показать, что язык технической интеллигенции (да и вообще язык общения в городах Украины в середине 20-х) был русский.
А украинизацией (насильственной) занимались как раз ...коммунисты.
Сейчас, правда, по понятным причинам новые Олеши/Катаевы или инженеры из Украины в Россию не приедут - первых уже просто нет в принципе, а вторых почти нет (практически вывелись как класс за неимением точки приложения своих навыков)
Волгарь
 
Повідомлень: 6818
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:48

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  Волгарь написав:Вы ошибаетесь - в 46-47-ом в Европе насчитывалось до 3 млн. перемещенных лиц-бывших граждан СССР. В большинстве как раз украинцев и прибалтов.

При чому тут примусове переселення? Російськомовним було куди виїжджати і тоді, і зараз, ящо вони не хотіли вчити іншу мову. Їх і зараз ніхто не тримає.
  Волгарь написав:А эту цитату я привел, чтобы показать, что язык технической интеллигенции (да и вообще язык общения в городах Украины в середине 20-х) был русский.
А украинизацией (насильственной) занимались как раз ...коммунисты.

До того був польским, поляків Сталін, якраз, найбільше виселив із Західної України. Всі імперські мови, в Європі, поступово витісняються у нових, незалежних держав місцевою мовою. Як і зараз в Україні.
Можна і швидше, якщо гайки сильніше закрутити, але в 21-ому столітті вже не можна робити так, як у 20-му.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8156
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1058 раз.
Подякували: 1139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:53

  lapay написав:Українцям не було куди бігти від русифікації, як і прибалтам.

Украинцы бегут по свету сколько себя знают и не только от русификации, это даже не сравнимо с таборами кочующих ромов. Генетика.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8342
З нами з: 03.11.08
Подякував: 676 раз.
Подякували: 1820 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 9101112>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як відрізнити підроблену каву і скільки вона має коштувати
R2 » Сер 17 лип, 2019 16:07
1 11
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лип, 2019 16:07
smart_analyst2017
КСУ визнав конституційним закон про освіту 1, 2, 3
R2 » Сер 17 лип, 2019 09:05
27 477
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лип, 2019 15:59
zРадио
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 497, 498, 499
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4982 267475
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лип, 2019 14:42
Подолянин

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73472)
17.07.2019 17:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.